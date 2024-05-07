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Кусты чёрной смородины полностью покроет ягодами: увеличить урожайность поможет эта подкормка — необходимо вносить уже сейчас

Кусты чёрной смородины полностью покроет ягодами: увеличить урожайность поможет эта подкормка — необходимо вносить уже сейчас

10:04, 07 май 2024

В мае, когда черная смородина распускает свои первые листья, самое время провести первую подкормку. Обеспечив кустарники необходимыми элементами питания в этот критический период, вы заметите обильное завязывание плодов уже через короткое время.

Одним из простых и эффективных решений является приготовление удобрения из гранулированного куриного помета. Для этого всего лишь требуется растворить литровую банку гранул в 10 литрах теплой воды. Тщательно перемешайте раствор и дайте ему настояться в течение двух часов.

Для подкормки одного куста достаточно развести 500 мл концентрированного раствора в лейке с водой. Перед внесением удобрения рекомендуется полить кусты обычной водой, чтобы размягчить почву и предотвратить ожоги корневой системы.

- Преимуществом гранулированного помета является его очищенное состояние и низкое содержание аммиака, — поясняет автор канала «Лайфхаки и полезные советы». - Аммиак, присутствующий в свежем помете, может негативно воздействовать на корни растений, обжигая и уничтожая их.

Если у вас нет доступа к гранулированному помету, можно использовать свежий, но в этом случае раствор необходимо настаивать в течение недели. Многие садоводы предпочитают удобрение в гранулах за его удобство и эффективность.

Забудьте про сложные удобрения: вот как подкормить красную смородину весной, чтобы она была увешана ягодами

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы подкормка смородина
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