Кусты чёрной смородины полностью покроет ягодами: увеличить урожайность поможет эта подкормка — необходимо вносить уже сейчас
10:04, 07 май 2024
В мае, когда черная смородина распускает свои первые листья, самое время провести первую подкормку. Обеспечив кустарники необходимыми элементами питания в этот критический период, вы заметите обильное завязывание плодов уже через короткое время.
Одним из простых и эффективных решений является приготовление удобрения из гранулированного куриного помета. Для этого всего лишь требуется растворить литровую банку гранул в 10 литрах теплой воды. Тщательно перемешайте раствор и дайте ему настояться в течение двух часов.
Для подкормки одного куста достаточно развести 500 мл концентрированного раствора в лейке с водой. Перед внесением удобрения рекомендуется полить кусты обычной водой, чтобы размягчить почву и предотвратить ожоги корневой системы.
- Преимуществом гранулированного помета является его очищенное состояние и низкое содержание аммиака, — поясняет автор канала «Лайфхаки и полезные советы». - Аммиак, присутствующий в свежем помете, может негативно воздействовать на корни растений, обжигая и уничтожая их.
Если у вас нет доступа к гранулированному помету, можно использовать свежий, но в этом случае раствор необходимо настаивать в течение недели. Многие садоводы предпочитают удобрение в гранулах за его удобство и эффективность.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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