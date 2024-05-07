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Не хороните саженцы раньше времени: агроном Давыдова раскрыла секретные способы реанимации подмерзших культур

Не хороните саженцы раньше времени: агроном Давыдова раскрыла секретные способы реанимации подмерзших культур

10:58, 07 май 2024

Весенние заморозки могут стать настоящим кошмаром для садоводов и огородников. Кажется, что все усилия прошлого сезона пропали зря, когда молодые саженцы и всходы оказываются подвержены губительному воздействию ночных холодов. Однако опытные специалисты знают, как вдохнуть новую жизнь в пострадавшие растения и не дать погибнуть вашим зеленым питомцам.

В поисках эффективных решений для борьбы с последствиями возвратных заморозков мы обратились к Ксении Давыдовой, агроному с многолетним опытом и глубокими познаниями в области растениеводства. Ксения поделилась проверенными методиками, которые помогут пробудить замерзшие культуры и ускорить их восстановление.

Одним из наиболее действенных способов, по словам специалиста, является опрыскивание пострадавших растений стимулирующими составами. Давыдова рекомендует приготовить раствор, состоящий из янтарной кислоты (1 грамм на 10 литров воды) и препарата "Эпин Экстра" (2 мл на 10 литров воды). После обработки важно обеспечить временное затенение, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей. Для закрепления эффекта процедуру желательно повторить через 5 дней.

Вторым действенным методом является внесение азотных удобрений, которые ускорят восстановительные процессы в растениях. Давыдова советует использовать минеральные удобрения, такие как мочевина, нитрофоска или аммиачная селитра, в пропорции 20 граммов на 10 литров воды. Однако не стоит игнорировать и органические источники азота, такие как птичий помет, коровий навоз или травяной настой, которые зарекомендовали себя как эффективные подкормки.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Дзен-канал "Моя успешная дача"
Теги: советы
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