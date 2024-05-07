Не выбрасывайте срезанные пасынки томатов: вот что из них можно сделать — эффект сразит наповал

11:05, 07 май 2024

Уход за томатами - дело хлопотное, но необходимое. Опытные садоводы знают, что пасынкование - важный этап в выращивании этой культуры. Однако не стоит спешить выбрасывать удаленные побеги! Из них можно приготовить действенное средство, которое поможет защитить ваши посадки от вредителей.

Агрохимик Карелина рекомендует использовать их для создания натурального репеллента, безопасного для культур, но весьма неприятного для мелких насекомых-вредителей.

Процесс приготовления раствора прост и не требует особых усилий. Нарезанные пасынки (а также листья томатов, если вы их срезали) следует поместить в любую подходящую емкость и залить теплой водой, накрыв крышкой. Единственное важное условие – растительный материал должен быть абсолютно здоровым, без признаков болезней или повреждений.

Через сутки жидкость процеживают, удаляя остатки листьев и стеблей. К отфильтрованному раствору добавляют около 50 мл жидкого мыла и тщательно перемешивают для лучшего распределения компонентов. Получившуюся смесь переливают в опрыскиватель и начинают обработку растений.

По словам Карелиной, такое средство можно применять абсолютно на любых культурах, за исключением перцев, баклажанов и самих томатов. Действие биорепеллента становится заметно уже через пару дней, когда на листьях растений не останется и следа любителей "зеленых деликатесов".

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru