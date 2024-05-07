Мудрые дачники после высадки огурцов в грунт используют это удобрение: идеальная подкормка для рекордного урожая

11:18, 07 май 2024

Высадка рассады огурцов – лишь первый шаг на пути к богатому урожаю. Для здорового роста и высокой урожайности культуры необходимо своевременно обеспечить ее питательными веществами. Именно первая подкормка после высадки играет ключевую роль в приживаемости и дальнейшем развитии растений.

Спустя пять дней после высадки рассада вступает в активную фазу роста, требуя дополнительного питания. В этот период рекомендуется применять органические удобрения, богатые азотом – основным элементом для формирования зеленой массы.

Садовод со стажем Виктория Радзевская делится проверенным рецептом органической подкормки на своем канале. Она предлагает настоять в десяти литрах воды одну лопату коровяка в течение нескольких дней. Затем полученный концентрат разбавляется водой в соотношении 1:1 и вносится под корень огурцов.

Важно учитывать, что попадание органического раствора на листья может нанести вред растениям. Поэтому полив следует осуществлять аккуратно, избегая излишнего разбрызгивания. Кроме того, во избежание ожогов корневой системы, подкормку необходимо вносить на предварительно увлажненную почву. Для этого перед внесением удобрения рекомендуется полить огурцы простой теплой водой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru