Всегда царит аромат цветов: быстрый и бюджетный способ приготовления люксового ароматизатора для дома

11:26, 07 май 2024

Есть ли более приятное ощущение, чем войти в дом, наполненный восхитительными ароматами? Запахи обладают волшебной силой вызывать приятные воспоминания и создавать атмосферу умиротворения. Анна Ковалева, автор популярного Дзен-канала "ХОЗЯЙКА УЮТА", поделилась своими испытанными рецептами домашних ароматизаторов, которые подарят вашему жилищу неповторимый шарм.

В теплых уютных интерьерах зачастую витают нотки специй, цветов и фруктов, создавая расслабляющую атмосферу. Когда подруги Анны приходят к ней в гости, они неизменно отмечают чарующие ароматы, наполняющие ее дом. Секрет кроется в простых, но эффективных домашних ароматизаторах, которые Анна мастерит из доступных ингредиентов.

Первый рецепт основан на крупной поваренной соли. В небольшую емкость насыпается соль, заполняя ее на треть высоты. Затем добавляется кондиционер для белья или жидкий гель для стирки, придающий композиции изысканный аромат. Ингредиенты тщательно перемешиваются до получения густой ароматной массы.

Для усиления эффекта в смесь добавляется чайная ложка спирта или пара ложек водки. Финальным штрихом становятся бутоны гвоздики, слегка выступающие над поверхностью. Их насыщенный аромат в сочетании с влагой создает поистине волшебное благоухание.

Альтернативой гвоздике может служить звездчатый анис, источающий не менее притягательные нотки. Ароматические баночки можно расставить по всему дому - в ванной, коридоре, спальне. Их чарующий аромат будет сохраняться около двух недель, а при необходимости всегда можно добавить еще спирта и кондиционера.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru