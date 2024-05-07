Усталость уйдёт без следа: врач назвала неизвестный многим напиток для борьбы со стрессом

21:48, 07 май 2024

В нашем безумном ритме жизни стресс стал постоянным спутником для многих. Хроническое напряжение подтачивает здоровье, вызывая бессонницу, упадок сил и целый букет недугов. Но что, если существует простое и доступное средство, способное ослабить пагубное влияние стресса? Новое исследование указывает на древний восточный напиток как на потенциальный секрет борьбы со стрессовыми расстройствами.

Докторподелилась результатами любопытного эксперимента, изучавшего влияние на организм обжаренного зеленого чая, известного как ходжича или ходзича. В отличие от классического зеленого чая, этот напиток практически лишен кофеина благодаря особому способу обжарки, что позволяет пить его даже перед сном. Однако главная его ценность — в способности снижать уровень стресса и противостоять усталости после интенсивной умственной работы, утверждают ученые.

Последствия регулярного употребления:

Согласно полученным данным, регулярные дегустаторы ходжичи демонстрируют улучшение концентрации, реакции и общего уровня когнитивных способностей. Более того, отмечено заметное повышение работоспособности и сопротивляемости усталости после выполнения сложных интеллектуальных задач у тех, кто включил этот древний напиток в свой рацион. Кажется, секрет долголетия и стойкости духа народов Востока был спрятан на дне ароматной чашечки.

Прежде чем сделать ходжичу своим ежедневным ритуалом, лучше проконсультироваться со специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru