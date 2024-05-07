21:54, 07 май 2024

Многие садоводы, заботясь о здоровье своих овощей и фруктов, стараются избегать использования агрессивных химических средств для борьбы с вредителями. И это вполне обоснованно, ведь существуют щадящие народные методы, не уступающие по эффективности магазинным инсектицидам.

В сегодняшней статье мы поделимся одним из таких методов, предложенным автором канала «Дачные истории» — борьба с тлей на плодовых деревьях и кустарниках с помощью сахарной бражки. Этот способ не только прост и доступен, но и абсолютно безопасен для растений и окружающей среды.

Приготовление бражки не требует особых усилий. Достаточно растворить в литре воды 200 граммов сахара и добавить чайную ложку активных сухих дрожжей. Для лучшего роста дрожжевой культуры можно также подмешать чайную ложку любого жидкого удобрения. Затем оставьте раствор бродить при комнатной температуре в закрытой емкости с небольшим воздухообменом.

Когда бражка будет готова, в нее следует добавить чайную ложку хозяйственного мыла, чтобы придать раствору немного вязкости и липкости. Опрыскивать растения лучше вечером в безветренную погоду, тщательно обрабатывая как верхние, так и нижние стороны листьев. Одной обработки бражкой достаточно, чтобы колонии тли в считанные дни буквально исчезли с растений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru