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Потрясающий салат из крабовых палочек: забудьте о варке, просто смешайте ингредиенты

Потрясающий салат из крабовых палочек: забудьте о варке, просто смешайте ингредиенты

22:09, 07 май 2024

Крабовые палочки — это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Помимо классического салата с кукурузой, из них получаются оригинальные и вкусные закуски, способные удивить ваших гостей. Одно из таких блюд — крабовый салат «Очарование», рецепт которого наверняка понравится всем.

Для его создания вам понадобятся всего несколько компонентов: 2 упаковки крабовых палочек, банка фасоли, 2 копченых куриных окорочка, упаковка сухариков и майонез по вкусу.

Сначала промойте фасоль, удалив жидкость из банки, и выложите ее в салатник. Затем измельчите копченые куриные окорочка и крабовые палочки. Смешайте все ингредиенты вместе и заправьте салат любимым майонезом.

Чтобы блюдо полностью пропиталось, дайте салату настояться в холодильнике в течение 2-3 часов. Непосредственно перед подачей добавьте хрустящие сухарики. Вы можете приготовить их самостоятельно или использовать готовые магазинные сухарики для экономии времени.

Благодаря сочетанию разнообразных ингредиентов крабовый салат «Очарование» получается необычным, ярким и очень вкусным блюдом. Его можно подавать как закуску на праздничном столе, брать с собой на пикник или просто наслаждаться им в кругу семьи. Попробуйте приготовить это блюдо, и оно непременно очарует вас и ваших близких!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты салат крабовые палочки
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