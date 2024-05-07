Подкормка для получения двойного урожая вишни: этот секрет дачники передают из поколения в поколение
22:18, 07 май 2024
Вишневые деревья, словно капризные красавицы, не всегда одаривают щедрым урожаем. Но не стоит отчаиваться! Секрет пышного цветения и обилия сочных ягод прост — нужно лишь правильно подкормить деревья в весеннюю пору.
Опытные садоводы с канала «Огород» делятся секретами подкормки вишни, которая с годами будет становиться все более эффективной, помогая дереву раскрыть свой потенциал.
Первый год: юная вишня не нуждается в подкормке, ей достаточно сил, полученных из посадочной ямы.
Второй год: на этом этапе саженцу требуется азотная поддержка. 100 г мочевины, аккуратно разбросанные вокруг ствола и заделанные в почву, станут настоящим эликсиром роста.
Третий год: азотное питание остается актуальным. Можно использовать как мочевину, так и аммиачную селитру, строго следуя инструкции на упаковке.
Четвертый год: весна по-прежнему одаривает вишню мочевиной, а вот летом наступает черед двойного суперфосфата и сернокислого калия. Не стоит забывать и про органику: компост или перегной станут отличным подспорьем.
Пятый и шестой годы: аммофоска, разведенная водой, — вот рецепт весенней подкормки на эти годы.
Седьмой год: пора вернуться к мочевине. Небольшое количество, внесенное под перекопку, простимулирует цветение и завязывание плодов.
Помните, что подкормка — это лишь часть заботы о вишне. Регулярный полив, обрезка и профилактика болезней также играют важную роль в формировании богатого урожая.
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