Подкормка для получения двойного урожая вишни: этот секрет дачники передают из поколения в поколение

22:18, 07 май 2024

Вишневые деревья, словно капризные красавицы, не всегда одаривают щедрым урожаем. Но не стоит отчаиваться! Секрет пышного цветения и обилия сочных ягод прост — нужно лишь правильно подкормить деревья в весеннюю пору.

Опытные садоводы с канала «Огород» делятся секретами подкормки вишни, которая с годами будет становиться все более эффективной, помогая дереву раскрыть свой потенциал.

Первый год: юная вишня не нуждается в подкормке, ей достаточно сил, полученных из посадочной ямы.

Второй год: на этом этапе саженцу требуется азотная поддержка. 100 г мочевины, аккуратно разбросанные вокруг ствола и заделанные в почву, станут настоящим эликсиром роста.

: азотное питание остается актуальным. Можно использовать как мочевину, так и аммиачную селитру, строго следуя инструкции на упаковке.

Четвертый год: весна по-прежнему одаривает вишню мочевиной, а вот летом наступает черед двойного суперфосфата и сернокислого калия. Не стоит забывать и про органику: компост или перегной станут отличным подспорьем.

Пятый и шестой годы: аммофоска, разведенная водой, — вот рецепт весенней подкормки на эти годы.

Седьмой год: пора вернуться к мочевине. Небольшое количество, внесенное под перекопку, простимулирует цветение и завязывание плодов.

Помните, что подкормка — это лишь часть заботы о вишне. Регулярный полив, обрезка и профилактика болезней также играют важную роль в формировании богатого урожая.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru