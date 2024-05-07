Старинный прием огородников из СССР: закопайте булыжник возле яблони - и будете поражены результатом

22:29, 07 май 2024

В былые времена существовал простой, но эффективный способ повысить урожайность фруктовых деревьев, которым пользовались советские огородники. Этот нехитрый метод, основанный на использовании обычного камня, позволял яблоням и грушам давать невероятно богатый урожай. Сегодня о нем помнят лишь опытные садоводы, но эта народная мудрость заслуживает того, чтобы о ней узнали многие.

Что же это за секретный прием? Все гениальное - просто. Его суть заключается в том, чтобы закопать крупный камень в прикорневом круге плодового дерева на глубину около 20-30 см. При этом поверхность почвы вокруг ствола необходимо замульчировать.

Эта простая хитрость помогает защитить корневую систему от вредного влияния возвратных весенних заморозков, которые могут привести к преждевременному пробуждению дерева. Инертная масса камня не позволяет почве быстро прогреваться, сдерживая слишком ранний старт вегетационного периода.

Зато по осени накопленное за лето тепло камень медленно отдает в окружающий грунт, обогревая корни дерева в течение долгих осенних месяцев. Благодаря этому яблони и груши получают дополнительные силы для закладки плодовых почек на следующий сезон.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru