Забудьте о приметах и календарях: Один простой трюк расскажет, когда высаживать томаты

09:19, 08 май 2024

Опытные садоводы знают, что секрет богатого урожая томатов кроется не только в правильном уходе, но и в своевременной высадке рассады в открытый грунт. Но как же угадать этот заветный момент, когда юные ростки готовы к переселению на грядку?

Виктория Карелина, агрохимик и автор блога "Семена Алтая", предлагает простой и надежный метод: считать листья.

По словам Карелиной, для определения оптимального срока высадки помидорной рассады достаточно одного взгляда на саму культуру. Наблюдательная садоводка вывела простой критерий, позволяющий безошибочно понять, когда ростки готовы к новому жизненному этапу в открытом грунте. Суть метода - сосчитать количество полноценно сформированных листьев на томате.

Если на рассаде насчитывается 9 развитых листочков, значит пришла пора действовать. В этом возрасте растение успешно перенесет пересадку и быстро акклиматизируется к новым условиям произрастания на грядке. Более того, высаженные вовремя томаты порадуют садовода ранним плодоношением. А если не упустить момент и высадить рассаду на первых цветочных бутонах, то первый урожай спелых плодов можно будет собрать на две недели раньше обычного срока.

Автор: Алия Карачурина