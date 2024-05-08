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Удобрение за копейки: хитрость с картофельными очистками, которая приумножит урожай ягод

Удобрение за копейки: хитрость с картофельными очистками, которая приумножит урожай ягод

09:25, 08 май 2024

Опытные дачники давно освоили искусство превращать пищевые отходы в пользу для своего сада. Компостные кучи из них уже никого не удивляют, но мало кто знает, что обычная картофельная кожура — настоящий кладезь питательных элементов для ягодных кустарников.

Агроном Ксения Давыдова раскрывает секреты использования картофеля, как клубней, так и кожуры, для подкормки крыжовника и смородины.

Секрет в простоте: сила картофельной кожуры

Картофельная кожура, богатая калием, магнием, аскорбиновой кислотой, железом, крахмалом и медью, быстро разлагается, превращаясь в ценное органическое удобрение.

Экспресс-подкормка прямо под кустом

Не стоит недооценивать простоту! Приготовить картофельный компост можно непосредственно под кустами ягодных культур.
  1. Вокруг куста крыжовника или смородины сделайте неглубокую бороздку.
  2. Заполните ее картофельной кожурой или измельченными клубнями.
  3. Засыпьте борозду землей и обильно полейте.

Повторяйте такую подкормку несколько раз за сезон, и ваши ягодные кустарники порадуют вас щедрым урожаем вкусных и крупных ягод!

Почему это работает?

Разлагаясь в почве, картофельные очистки не только насыщают ее питательными элементами, но и улучшают ее структуру. Почва становится более рыхлой, воздухопроницаемой, что благоприятно влияет на развитие корневой системы ягодных кустарников.

Важно!

Не используйте для подкормки зеленую картофельную ботву. Она может содержать ядовитые вещества, опасные для человека и растений.
Перед использованием картофельные очистки желательно немного подсушить, чтобы ускорить процесс их разложения.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: подкормка картофель
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