Весенняя подкормка для груш, от которой повышается урожай в 2 раза

09:38, 08 май 2024

Здоровое и обильное плодоношение груши напрямую зависит от своевременного внесения удобрений. Опытные садоводы знают, что подкормка необходима не только летом, но и весной, когда закладывается основа будущего урожая.

Сегодня мы поделимся секретами весенней подкормки груши, которые позволят вашему дереву пышно цвести, сформировать крепкие завязи и порадовать вас отменными плодами.

Опытный садоводрекомендует использовать для подкормки груши коровяк - органическое удобрение, богатое не только азотом, но и другими жизненно важными для растения элементами.

Для приготовления питательной смеси Виктория рекомендует развести 1 часть коровяка в 10 литрах воды и оставить настаиваться на солнце в течение трех дней. За это время начнется процесс брожения, высвобождающий полезные вещества.

Далее, эксперт советует обильно пролить приготовленным настоем почву вокруг взрослого грушевого дерева. Если же вы стремитесь максимизировать эффект от подкормки, можно дополнительно внести в почву суперфосфат. Для этого вокруг ствола необходимо выкопать 4-5 ямок глубиной около 15 сантиметров, засыпать в каждую по 40 граммов удобрения, присыпать землей и пролить водой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru