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«Беспощадная» процедура для сладкого перца: почему нужно безжалостно обрывать листья у саженцев

«Беспощадная» процедура для сладкого перца: почему нужно безжалостно обрывать листья у саженцев

09:48, 08 май 2024

Опытные садоводы знают, что для богатого урожая сладкого перца важна не только правильная посадка, но и хитрые секреты ухода. Один из них раскрывает Виктория Карелина, известный агроном и автор блога «Семена Алтая». Она советует безжалостно обрывать верхние листья у рассады перца перед высадкой в открытый грунт.

Зачем же портить здоровые ростки? Дело в том, что такая «стрижка» стимулирует растение к быстрому укоренению и активному росту. Оторванные листья — это стресс для перца, который заставляет его пустить все силы на адаптацию к новым условиям.

Как оторвать листья правильно?

  1. Аккуратно возьмитесь за два самых верхних листа перца.
  2. Резким движением вверх оторвите их.
  3. Не бойтесь, если листья оторвутся легко — это значит, что вы правильно уплотнили почву вокруг корней.
  4. Если же за листьями потянется весь куст, значит, нужно ещё сильнее обжать землю у основания стебля.

Почему этот прием работает?

Удаление верхних листьев:

  • Уменьшает испарение влаги, что особенно важно в первые дни после пересадки, когда корневая система еще не окрепла.
  • Стимулирует рост боковых побегов, делая куст более крепким и раскидистым.
  • Направляет силы растения на развитие корней, а не на поддержание пышной надземной части.

Важно!

  • Оставляйте на рассаде 5-6 крепких листьев, которые будут фотосинтезировать и обеспечивать растение питательными веществами.
  • Проводите «щипку» только здоровых и крепких ростков.
  • Не забывайте обильно поливать перец после посадки, чтобы он быстрее адаптировался к новым условиям.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы перцы
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