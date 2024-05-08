«Беспощадная» процедура для сладкого перца: почему нужно безжалостно обрывать листья у саженцев

09:48, 08 май 2024

Опытные садоводы знают, что для богатого урожая сладкого перца важна не только правильная посадка, но и хитрые секреты ухода. Один из них раскрывает Виктория Карелина, известный агроном и автор блога «Семена Алтая». Она советует безжалостно обрывать верхние листья у рассады перца перед высадкой в открытый грунт.

Как оторвать листья правильно?

Аккуратно возьмитесь за два самых верхних листа перца. Резким движением вверх оторвите их. Не бойтесь, если листья оторвутся легко — это значит, что вы правильно уплотнили почву вокруг корней. Если же за листьями потянется весь куст, значит, нужно ещё сильнее обжать землю у основания стебля.

Почему этот прием работает?

Зачем же портить здоровые ростки? Дело в том, что такая «стрижка» стимулирует растение к быстрому укоренению и активному росту. Оторванные листья — это стресс для перца, который заставляет его пустить все силы на адаптацию к новым условиям.

Удаление верхних листьев:

Уменьшает испарение влаги , что особенно важно в первые дни после пересадки, когда корневая система еще не окрепла.

, что особенно важно в первые дни после пересадки, когда корневая система еще не окрепла. Стимулирует рост боковых побегов , делая куст более крепким и раскидистым.

, делая куст более крепким и раскидистым. Направляет силы растения на развитие корней, а не на поддержание пышной надземной части.

Важно!

Оставляйте на рассаде 5-6 крепких листьев, которые будут фотосинтезировать и обеспечивать растение питательными веществами.

Проводите «щипку» только здоровых и крепких ростков.

Не забывайте обильно поливать перец после посадки, чтобы он быстрее адаптировался к новым условиям.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru