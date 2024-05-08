«Беспощадная» процедура для сладкого перца: почему нужно безжалостно обрывать листья у саженцев
09:48, 08 май 2024
Опытные садоводы знают, что для богатого урожая сладкого перца важна не только правильная посадка, но и хитрые секреты ухода. Один из них раскрывает Виктория Карелина, известный агроном и автор блога «Семена Алтая». Она советует безжалостно обрывать верхние листья у рассады перца перед высадкой в открытый грунт.
Зачем же портить здоровые ростки? Дело в том, что такая «стрижка» стимулирует растение к быстрому укоренению и активному росту. Оторванные листья — это стресс для перца, который заставляет его пустить все силы на адаптацию к новым условиям.
Как оторвать листья правильно?
- Аккуратно возьмитесь за два самых верхних листа перца.
- Резким движением вверх оторвите их.
- Не бойтесь, если листья оторвутся легко — это значит, что вы правильно уплотнили почву вокруг корней.
- Если же за листьями потянется весь куст, значит, нужно ещё сильнее обжать землю у основания стебля.
Почему этот прием работает?
Удаление верхних листьев:
- Уменьшает испарение влаги, что особенно важно в первые дни после пересадки, когда корневая система еще не окрепла.
- Стимулирует рост боковых побегов, делая куст более крепким и раскидистым.
- Направляет силы растения на развитие корней, а не на поддержание пышной надземной части.
Важно!
- Оставляйте на рассаде 5-6 крепких листьев, которые будут фотосинтезировать и обеспечивать растение питательными веществами.
- Проводите «щипку» только здоровых и крепких ростков.
- Не забывайте обильно поливать перец после посадки, чтобы он быстрее адаптировался к новым условиям.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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