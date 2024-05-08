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Как моментально определить нитраты в овощах и фруктах: вот на что нужно обратить внимание при покупке — достаточно одного взгляда

Как моментально определить нитраты в овощах и фруктах: вот на что нужно обратить внимание при покупке — достаточно одного взгляда

09:55, 08 май 2024

В сезон свежих овощей и фруктов многие покупатели задаются вопросом: не содержат ли эти дары природы опасных нитратов?

К сожалению, подкормка растений азотными удобрениями может привести к накоплению в них нитратов, которые в избыточных количествах могут нанести вред здоровью.

Но не стоит сразу отказываться от вкусных и полезных продуктов! Опытный лайфхакер, автор Дзен-канала «Хозяйка уюта», делится простыми советами, как определить наличие нитратов в овощах и фруктах, а также нейтрализовать их.

Признаки «нитратных» продуктов:

  • Неестественный цвет: слишком яркий или, наоборот, бледный окрас овощей, зелени или фруктов может говорить о переизбытке удобрений.
  • Отсутствие запаха: спелые плоды, «накачанные» нитратами, зачастую не имеют выраженного аромата.
  • Повреждения: на поверхности «нитратных» овощей и фруктов часто встречаются трещины, пятна, гниль.

Как снизить содержание нитратов:

  • Замачивание: перед употреблением замочите овощи, фрукты и зелень в растворе соли (1 ст. л. на 1 л воды) или уксуса (1 ст. л. на 1 л воды) на 15-20 минут.
  • Удаление кожуры: срезайте кожуру с овощей и фруктов, так как именно в ней скапливается большая часть нитратов.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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