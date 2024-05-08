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Клубника даст урожай в 1,5 раза больше: малоизвестный агроприём, который нужно выполнить за неделю до созревания ягод

Клубника даст урожай в 1,5 раза больше: малоизвестный агроприём, который нужно выполнить за неделю до созревания ягод

10:12, 08 май 2024

Мечтаете о клубничной поляне, усыпанной румяными ягодами? Садовод Игорь, автор Дзен-канала "Азбука огородника", делится простым, но действенным советом, который поможет увеличить урожай клубники в полтора раза!

Секрет кроется в удалении части листьев. Да-да, вы не ослышались! Игорь утверждает, что эта процедура не только стимулирует рост крупных ягод, но и защищает растения от гнили и обеспечивает дружное созревание.

Суть метода:

  • Удаление ненужных листьев перенаправляет силы растения на формирование и созревание ягод.
  • Ягоды получаются более крупными и дружно созревают.
  • Уменьшается риск развития гнили.

Как правильно провести обрезку:

  1. Осмотрите кустики клубники.
  2. Удалите только ⅓ часть листьев (минимум) или максимум 50%. Не стоит "стричь" всю листву, ведь она играет важную роль в фотосинтезе.
  3. Обрезайте листья чуть выше уровня земли.
  4. Проведите обрезку за неделю до начала созревания ягод, когда кончики плодов уже приобретают розоватый оттенок.

Дополнительные советы:

  • Удаляйте листья, пораженные болезнями или вредителями.
  • Не трогайте молодые, зеленые листья.
  • Проводите обрезку острым секатором.

По словам Игоря, этот метод он использует не только для клубники, но и для огурцов и томатов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы клубника
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