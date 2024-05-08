Клубника даст урожай в 1,5 раза больше: малоизвестный агроприём, который нужно выполнить за неделю до созревания ягод
10:12, 08 май 2024
Мечтаете о клубничной поляне, усыпанной румяными ягодами? Садовод Игорь, автор Дзен-канала "Азбука огородника", делится простым, но действенным советом, который поможет увеличить урожай клубники в полтора раза!
Секрет кроется в удалении части листьев. Да-да, вы не ослышались! Игорь утверждает, что эта процедура не только стимулирует рост крупных ягод, но и защищает растения от гнили и обеспечивает дружное созревание.
Суть метода:
- Удаление ненужных листьев перенаправляет силы растения на формирование и созревание ягод.
- Ягоды получаются более крупными и дружно созревают.
- Уменьшается риск развития гнили.
Как правильно провести обрезку:
- Осмотрите кустики клубники.
- Удалите только ⅓ часть листьев (минимум) или максимум 50%. Не стоит "стричь" всю листву, ведь она играет важную роль в фотосинтезе.
- Обрезайте листья чуть выше уровня земли.
- Проведите обрезку за неделю до начала созревания ягод, когда кончики плодов уже приобретают розоватый оттенок.
Дополнительные советы:
- Удаляйте листья, пораженные болезнями или вредителями.
- Не трогайте молодые, зеленые листья.
- Проводите обрезку острым секатором.
По словам Игоря, этот метод он использует не только для клубники, но и для огурцов и томатов.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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