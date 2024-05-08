Всегда закапываю картофель с палкой на огороде: гениальный трюк хитрых дачников — и «химия» не нужна

10:39, 08 май 2024

На первый взгляд, мирный дачный участок таит в себе множество опасностей. Одним из коварных врагов, подстерегающих неопытных огородников, является проволочник. Эта личинка жука-щелкуна, невидимая глазу во время своего подземного "пиршества", способна нанести непоправимый вред урожаю, особенно картофелю.

В отличие от многих вредителей, проволочник не дремлет, а активно действует круглый год. Опасаться его нужно не только весной, когда личинки выходят на поверхность, но и осенью, когда они зарываются поглубже, чтобы перезимовать.

Ловушки для проволочника: просто, доступно, эффективно

Не стоит ждать, пока личинки начнут свою губительную деятельность. Профилактические меры – вот ключ к успеху в борьбе с этим хитрым врагом. Одним из простых, но эффективных методов является использование ловушек.

Для изготовления ловушки вам понадобится всего лишь несколько картофелин и деревянные палочки. Разрежьте картофель пополам, насадите половинки на палочки и закопайте их на грядке, оставив небольшую часть над поверхностью.

Привлеченные запахом, личинки жука-щелкуна соберутся на приманке. Через 2-3 дня проверьте ловушки, соберите "улов" и обновите приманку.

Важно:

Используйте для ловушек некондиционный картофель, непригодный для еды.

Регулярно проверяйте и обновляйте приманку, чтобы поддерживать ее привлекательность.

Уничтожайте собранных личинок, не оставляя им шансов на выживание.

Помните, борьба с проволочником – это комплексная задача, которая требует терпения и последовательности. Используя различные методы профилактики, вы сможете обезопасить свой урожай и насладиться плодами своего труда.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru