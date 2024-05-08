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Как заставить рассаду помидоров прижиться на новом месте: проверенный временем метод от садовода-профессионала

Как заставить рассаду помидоров прижиться на новом месте: проверенный временем метод от садовода-профессионала

10:48, 08 май 2024

Сезон огородничества в разгаре, и многие уже готовятся к высадке рассады томатов в теплицу. От правильности этого этапа зависит будущий урожай, поэтому к нему стоит подойти с особой ответственностью. Опытный садовод Виктория Радзевская делится своими секретами успешной высадки томатов, которые помогут вам вырастить богатый урожай этих вкусных и полезных овощей.

Подготовка почвы

Перед тем, как «переселить» рассаду в теплицу, необходимо тщательно подготовить грядки. Заблаговременно распределите по ним перегной и минеральные удобрения. Весной отличным дополнением к почве станет древесная зола и сульфат калия. Эти компоненты не только обогатят почву питательными веществами, но и послужат отличной профилактикой некоторых заболеваний.

Закаливание: учим томаты быть стойкими

За неделю до высадки начинайте аккуратно закалять растения. Это поможет им легче адаптироваться к новым условиям и повысить устойчивость к болезням. Постепенно выносите рассаду на свежий воздух, увеличивая время пребывания на улице.

Правильный полив

За час до посадки обильно полейте рассаду тёплой водой. Это сделает земляной ком более податливым, и растения будет легче извлечь из емкостей. Рассаду, выращенную в ящиках, перед посадкой поливают, а вот растения из стаканов поливать не нужно.

Заглубление и обрезка

«Если в нижней части стебля вы видите воздушные корни, то стебель нужно заглубить», — делится своим секретом Виктория Радзевская. «Для этого я обрываю нижние листья».

Питательная «каша» для томатов

При посадке в лунки добавьте перегной, древесную золу и тщательно перемешайте, добавив немного воды, чтобы получилась масса кашицеобразной консистенции.

Завершающие штрихи: уплотнение и полив

После посадки аккуратно уплотните почву вокруг растений и обильно полейте их. Такой метод посадки позволит томатам быстрее прижиться и начать активно развиваться.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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