Как заставить рассаду помидоров прижиться на новом месте: проверенный временем метод от садовода-профессионала
10:48, 08 май 2024
Сезон огородничества в разгаре, и многие уже готовятся к высадке рассады томатов в теплицу. От правильности этого этапа зависит будущий урожай, поэтому к нему стоит подойти с особой ответственностью. Опытный садовод Виктория Радзевская делится своими секретами успешной высадки томатов, которые помогут вам вырастить богатый урожай этих вкусных и полезных овощей.
Подготовка почвы
Перед тем, как «переселить» рассаду в теплицу, необходимо тщательно подготовить грядки. Заблаговременно распределите по ним перегной и минеральные удобрения. Весной отличным дополнением к почве станет древесная зола и сульфат калия. Эти компоненты не только обогатят почву питательными веществами, но и послужат отличной профилактикой некоторых заболеваний.
Закаливание: учим томаты быть стойкими
За неделю до высадки начинайте аккуратно закалять растения. Это поможет им легче адаптироваться к новым условиям и повысить устойчивость к болезням. Постепенно выносите рассаду на свежий воздух, увеличивая время пребывания на улице.
Правильный полив
За час до посадки обильно полейте рассаду тёплой водой. Это сделает земляной ком более податливым, и растения будет легче извлечь из емкостей. Рассаду, выращенную в ящиках, перед посадкой поливают, а вот растения из стаканов поливать не нужно.
Заглубление и обрезка
Питательная «каша» для томатов
При посадке в лунки добавьте перегной, древесную золу и тщательно перемешайте, добавив немного воды, чтобы получилась масса кашицеобразной консистенции.
Завершающие штрихи: уплотнение и полив
После посадки аккуратно уплотните почву вокруг растений и обильно полейте их. Такой метод посадки позволит томатам быстрее прижиться и начать активно развиваться.
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