Ни один муравей не посягнет на ваши розы: этот простой раствор поможет защитить «королеву цветов» от вредителя
11:03, 08 май 2024
Встреча с муравьями на любимых розах — кошмар любого садовода. Эти крошечные вредители, кажущиеся безобидными, могут нанести «королеве цветов» непоправимый вред. Питаясь листьями и бутонами, они не только уродуют растение, но и создают благоприятную среду для развития тли, еще одного злейшего врага роз.
Но не стоит отчаиваться! К счастью, существует простой и доступный способ спасти розы от муравьиного нашествия. Вам понадобится всего два ингредиента: обычная сода и хозяйственное мыло.
Рецепт спасительного раствора
- В ведре с теплой водой растворите 40 граммов соды.
- Добавьте одну столовую ложку хозяйственного мыла, натертого на мелкой терке. Мыло обеспечит лучшее сцепление раствора с листьями, стеблями и бутонами розы.
Как действует раствор
Попадая в организм муравья, сода вступает в реакцию с кислотой, содержащейся в его теле, образуя губительное для насекомого соединение.
Преимущества этого метода
- Простота и доступность: ингредиенты легко найти в любом магазине.
- Безопасность: раствор не вредит розам, даже самым капризным сортам.
- Эффективность: метод позволяет избавиться от муравьев надолго.
Применение
Обработайте розы содовым раствором, тщательно опрыскивая листья, стебли и бутоны. Повторяйте процедуру по мере необходимости, особенно после дождя.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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