В заповеднике Башкирии медведь съел сородича

13:57, 08 май 2024

«Каннибализм среди этих лесных исполинов — не такое уж редкое явление», — комментируют специалисты. «Проснувшись после зимней спячки, они могут испытывать острую нехватку пищи. В таком отчаянном состоянии, особенно самцы, не брезгуют нападением на более слабых особей, даже своих сородичей».

Бурзянском районе на территории заповедника «Шульган-Таш» были обнаружены останки медведя. Специалисты заповедника, тщательно исследовав место происшествия, пришли к шокирующему выводу — животное стало жертвой нападения другого медведя.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в истории заповедника. В прошлом году уже фиксировался факт каннибализма среди косолапых обитателей Шульган-Таша.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru