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В заповеднике Башкирии медведь съел сородича

В заповеднике Башкирии медведь съел сородича

13:57, 08 май 2024

В Бурзянском районе на территории заповедника «Шульган-Таш» были обнаружены останки медведя. Специалисты заповедника, тщательно исследовав место происшествия, пришли к шокирующему выводу — животное стало жертвой нападения другого медведя.
«Каннибализм среди этих лесных исполинов — не такое уж редкое явление», — комментируют специалисты. «Проснувшись после зимней спячки, они могут испытывать острую нехватку пищи. В таком отчаянном состоянии, особенно самцы, не брезгуют нападением на более слабых особей, даже своих сородичей».

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в истории заповедника. В прошлом году уже фиксировался факт каннибализма среди косолапых обитателей Шульган-Таша.

В Башкирии вышли из спячки медведи-каннибалы

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: Бурзянский район
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