Забудьте о фитофторе: один простой трюк защитит ваши томаты без затрат
21:38, 08 май 2024
Фитофтора — настоящий кошмар для любого огородника. Бурые пятна на листьях, гниющие плоды — всё это сводит на нет усилия по выращиванию вкусных помидоров. Но не стоит отчаиваться! Опытные садоводы из Telegram-канала «Советы биолога» делятся простым, но эффективным секретом, который поможет вам навсегда забыть о фитофторе.
Секрет кроется в выборе оптимального времени для полива. По их словам, поливать помидоры следует исключительно по утрам.
Утренний полив гарантирует, что растения получат достаточное количество влаги, а излишки успеют испариться в течение дня. Это не оставит благоприятных условий для размножения грибковых спор и развития болезни. Напротив, вечерний полив приведет к скоплению лишней влаги на листьях и формированию идеальной среды для распространения фитофторы.
Автор: Алия Карачурина
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