Навоз уже давно не использую: беру сорняки и старое варенье - с этой «бродиловкой» все растет как на дрожжах
22:03, 08 май 2024
Многие садоводы ведут непрерывную битву с сорняками, безжалостно вырывая их и отправляя в компостную кучу. Но мало кто знает, что эти «зеленые враги» могут стать настоящими союзниками в деле повышения урожайности.
Секрет прост: из сорняков можно приготовить ценное удобрение, которое по своим свойствам не уступает, а порой и превосходит покупные аналоги.
«Зеленая бродиловка»: рецепт из подручных средств
Главным ингредиентом нашего чудо-удобрения станет крапива — кладезь микроэлементов, необходимых для роста и развития растений. Но и другие сорняки, будь то одуванчик, мокрица или сныть, также подойдут для этой цели.
Итак, нам понадобится:
- Емкость (пластиковая бочка, ведро)
- Сорняки (крапива, одуванчик, мокрица, сныть)
- Вода
- Сахар или дрожжи (для ускорения брожения)
- Кирпич или другой груз
Приготовление:
- Заполняем емкость примерно на 2/3 сорняками.
- Заливаем водой, не доходя до края пару сантиметров.
- Добавляем сахар или дрожжи (примерно 50 г на 10 л воды).
- Прижимаем траву грузом, чтобы она не всплывала.
- Накрываем емкость крышкой и оставляем в темном месте на 2-3 недели.
Применение:
Получившееся удобрение — концентрат. Перед использованием его необходимо разбавить водой в пропорции 1:10.
«Зеленая бродиловка» — это универсальная подкормка, которую можно использовать для любых садовых и огородных культур. Она не только насыщает почву питательными веществами, но и стимулирует рост растений, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням.
По словам агронома Ксении Давыдовой, после полива этим чудо-удобрением ваши растения «будут расти как на дрожжах».
Советы:
- Для большего эффекта можно добавить в «зеленую бродиловку» скошенную траву, кухонные отходы (кроме мяса и молочных продуктов) или куриный помет.
- Не используйте для приготовления удобрения сорняки, обработанные гербицидами.
- Хранить готовую «бродиловку» можно в прохладном темном месте до 6 месяцев.