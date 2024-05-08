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Навоз уже давно не использую: беру сорняки и старое варенье - с этой «бродиловкой» все растет как на дрожжах

Навоз уже давно не использую: беру сорняки и старое варенье - с этой «бродиловкой» все растет как на дрожжах

22:03, 08 май 2024

Многие садоводы ведут непрерывную битву с сорняками, безжалостно вырывая их и отправляя в компостную кучу. Но мало кто знает, что эти «зеленые враги» могут стать настоящими союзниками в деле повышения урожайности.

Секрет прост: из сорняков можно приготовить ценное удобрение, которое по своим свойствам не уступает, а порой и превосходит покупные аналоги.

«Зеленая бродиловка»: рецепт из подручных средств

Главным ингредиентом нашего чудо-удобрения станет крапива — кладезь микроэлементов, необходимых для роста и развития растений. Но и другие сорняки, будь то одуванчик, мокрица или сныть, также подойдут для этой цели.

Итак, нам понадобится:

  • Емкость (пластиковая бочка, ведро)
  • Сорняки (крапива, одуванчик, мокрица, сныть)
  • Вода
  • Сахар или дрожжи (для ускорения брожения)
  • Кирпич или другой груз

Приготовление:
  • Заполняем емкость примерно на 2/3 сорняками.
  • Заливаем водой, не доходя до края пару сантиметров.
  • Добавляем сахар или дрожжи (примерно 50 г на 10 л воды).
  • Прижимаем траву грузом, чтобы она не всплывала.
  • Накрываем емкость крышкой и оставляем в темном месте на 2-3 недели.

Применение:

Получившееся удобрение — концентрат. Перед использованием его необходимо разбавить водой в пропорции 1:10.

«Зеленая бродиловка» — это универсальная подкормка, которую можно использовать для любых садовых и огородных культур. Она не только насыщает почву питательными веществами, но и стимулирует рост растений, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням.

По словам агронома Ксении Давыдовой, после полива этим чудо-удобрением ваши растения «будут расти как на дрожжах».

Советы:

  • Для большего эффекта можно добавить в «зеленую бродиловку» скошенную траву, кухонные отходы (кроме мяса и молочных продуктов) или куриный помет.
  • Не используйте для приготовления удобрения сорняки, обработанные гербицидами.
  • Хранить готовую «бродиловку» можно в прохладном темном месте до 6 месяцев.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал user-iq3sy2bq8l
Теги: удобрения
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