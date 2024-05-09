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Сосед-агроном на пенсии избавился от одуванчиков на участке в 2 этапа: никаких затрат и нервов — эффективность 100%

Сосед-агроном на пенсии избавился от одуванчиков на участке в 2 этапа: никаких затрат и нервов — эффективность 100%

10:59, 09 май 2024

С наступлением весны, а затем и лета садоводы и огородники вновь сталкиваются с извечной проблемой - неутомимым натиском одуванчиков. Эти солнечные цветы, кажущиеся столь безобидными, на деле оказываются захватчиками, быстро распространяющимися по участкам и вытесняющими культурные растения. Но не стоит впадать в отчаяние – опытные специалисты знают, как остановить эту зеленую агрессию.

Одуванчики отличаются поразительной живучестью благодаря своей мощной корневой системе. Даже малейший фрагмент корешка, оставшийся в почве, дает жизнь новому растению. Вырвать их с корнем – задача практически невыполнимая, ведь корни могут уходить в землю на глубину до метра. Это делает одуванчики одними из самых стойких и неистребимых сорняков.

Однако опытные агрономы выработали эффективную стратегию борьбы с этими неугомонными цветами. Ксения Давыдова, специалист Тимирязевской сельскохозяйственной академии, рекомендует прибегнуть к двухэтапному плану атаки, действуя в идеальное для этого время года – вторую половину лета.

Первый шаг – аккуратно срезать наземную часть одуванчика, максимально ровно со столбцом почвы. Затем на оголенный срез насыпать чайную ложку поваренной соли или мочевины. Эти вещества проникают вглубь корневища, постепенно высушивая и убивая растение изнутри. Спустя пару недель от некогда буйствовавших одуванчиков не останется и следа – газон или грядка вновь обретут первозданную свежесть.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы одуванчик
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