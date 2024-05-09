Бешеное плодоношение гарантировано: сразу после высадки на грядку нужно полить огурцы этим раствором— 5 таблеток на 1 литр воды

11:07, 09 май 2024

Опытные огородники знают, что для получения щедрого урожая огурцов одних поливов недостаточно. Подкормки – вот ключ к успеху! Но какие удобрения выбрать?

Поделился секретом– эксперт в области садоводства. Как утверждает специалист, достаточно растворить в теплой воде таблетки. Приобрести такие таблетки можно как в аптеке, так и в специализированных магазинах для фермеров и садоводов.

Рецепт прост: на литр теплой воды требуется 5 таблеток янтарной кислоты . Смесь нужно тщательно перемешать, накрыть емкость крышкой и дать остыть. Затем добавить приготовленный концентрат в 9-10 литров воды для полива. Обильно полейте огурцы таким раствором и повторяйте процедуру регулярно. Способ работает как для теплиц, так и для открытого грунта.

Садоводы, опробовавшие этот простой, но эффективный метод, отмечают поразительные результаты. Огурцы, получающие столь ценное янтарное питание, порадуют обильным урожаем крупных, сочных плодов. Так что при небольших усилиях вы сможете собрать гораздо больше вкусных огурчиков для заготовок и застолья.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru