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Помидоры будут расти наперегонки: добавьте 3 капли этого недорогого средства под каждый куст - никакого фитофтороза всё лето

Помидоры будут расти наперегонки: добавьте 3 капли этого недорогого средства под каждый куст - никакого фитофтороза всё лето

11:17, 09 май 2024

Хотите собрать урожай томатов, который удивит всех соседей? Мечтаете о крупных, сладких помидорах, которые не только украсят ваш стол, но и порадуют своим обилием?

Тогда вам стоит обратить внимание на простой и доступный метод, о котором рассказала опытный агроном Ксения Давыдова. С помощью этой копеечной подкормки вы не только стимулируете обильное цветение и образование завязей, но и надежно защищаете свои томаты от фитофтороза – бича всех дачников.

Секрет пышного цветения:

В ведро воды (3 литра) добавьте всего 3 капли йода. Тщательно перемешайте полученный раствор и полейте им каждый куст томатов.

Защита от фитофтороза:

Для борьбы с фитофторой приготовьте другой состав: в 1 литр воды влейте 1 стакан (250 мл) молока жирностью 0,5% и добавьте 12 капель йода.

Готовым раствором опрыскайте томатные кусты, обильно смачивая листья и стебли. Обработку рекомендуется проводить вечером, после захода солнца.

Результат:

  • Применение этих простых методов даст поразительный результат:
  • Обильное цветение: ваши томаты будут цвести пышно и продолжительно, завязывая множество плодов.
  • Крупные и вкусные плоды: помидоры вырастут крупными, сочными и сладкими, с насыщенным вкусом.
  • Высокий урожай: количество собранных томатов значительно увеличится, порадовав вас щедрым урожаем.
  • Защита от фитофтороза: ваши томаты будут надежно защищены от этого опасного заболевания, сохранив здоровье и красоту на протяжении всего сезона.

Попробуйте этот простой и эффективный метод на своих грядках, и результат превзойдет все ваши ожидания!

Забудьте о фитофторе: один простой трюк защитит ваши томаты без затрат

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: подкормка помидоры фитофтора
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