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Помидоры вырастут с кулак: при посадке киньте горсть этого чудо-удобрения в лунки—эффект поразит

Помидоры вырастут с кулак: при посадке киньте горсть этого чудо-удобрения в лунки—эффект поразит

11:24, 09 май 2024

Среди многочисленных рекомендаций по выращиванию томатов особое место занимает метод, предложенный автором популярного Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф». Согласно его советам, секретом богатого урожая помидоров может стать добавление пророщенных семян непосредственно в лунки при посадке рассады. Этот необычный шаг позволяет насытить почву ценными питательными элементами, необходимыми для здорового роста и развития растений.

Пророщенные семена известны своими высокими пищевыми свойствами, которые делают их полезными не только для человека, но и для растений. Помещая горсть семян на глубину около 20 сантиметров в почву, садовод создает идеальные условия для их прорастания. Под воздействием влаги и тепла семена начинают прорастать, высвобождая при этом ценные питательные вещества, которые впоследствии будут усвоены корневой системой томатов.

Благодаря этому простому, но эффективному методу, корни растений получают доступ к богатому источнику питания, способствующему их здоровому росту и развитию. Пророщенные семена обеспечивают томаты необходимыми минералами, витаминами и другими полезными соединениями, что в конечном итоге приводит к формированию крепких, жизнеспособных растений, способных успешно цвести и завязывать плоды.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: подкормка помидоры
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