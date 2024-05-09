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Зрение улучшится, напряжение уйдет: советский рецепт этого средства необходим для здоровья глаз в любом возрасте

Зрение улучшится, напряжение уйдет: советский рецепт этого средства необходим для здоровья глаз в любом возрасте

11:31, 09 май 2024

В век цифровых технологий наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. Усталость, напряжение, а иногда и проблемы со зрением – все это знакомо многим. Но не стоит спешить в аптеку за каплями! Иногда стоит вспомнить о мудрости предков и обратиться к народным средствам, которые пользовались популярностью в СССР.

Одним из таких средств является рецепт, разработанный известным советским офтальмологом Владимиром Филатовым. Этот выдающийся специалист, который, по слухам, даже лечил самого Сталина, посвятил свою жизнь помощи людям с проблемами зрения, используя как операционные, так и консервативные методы.

Рецепт Филатова прост и доступен:

Ингредиенты:

  • 100 мл сока алоэ
  • 300 г мёда
  • 500 г измельченных грецких орехов
  • Сок 3 лимонов

Приготовление:

  1. За 8 дней до использования поместите лист алоэ в холодильник. Это позволит накопить в тканях растения биогенные стимуляторы.
  2. Измельчите грецкие орехи.
  3. Смешайте все ингредиенты: сок алоэ, мед, измельченные орехи и лимонный сок.
  4. Храните готовую смесь в холодильнике.

Применение:

  • Употребляйте по 1 чайной ложке смеси за 30 минут до еды в течение 2 недель.
    Повторяйте курс периодически.

Важно:

Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед применением средства следует проконсультироваться с врачом.

Эффект:

Рецепт Филатова, как утверждается, помогает:

  • Улучшить зрение
  • Снять напряжение с глаз
  • Укрепить иммунитет
  • Нормализовать работу желудочно-кишечного тракта

Важно:

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Перед применением любого народного средства, даже такого авторитетного, как рецепт Филатова, необходимо проконсультироваться с врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье зрение
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