Зрение улучшится, напряжение уйдет: советский рецепт этого средства необходим для здоровья глаз в любом возрасте

11:31, 09 май 2024

В век цифровых технологий наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. Усталость, напряжение, а иногда и проблемы со зрением – все это знакомо многим. Но не стоит спешить в аптеку за каплями! Иногда стоит вспомнить о мудрости предков и обратиться к народным средствам, которые пользовались популярностью в СССР.

Одним из таких средств является рецепт, разработанный известным советским офтальмологом Владимиром Филатовым. Этот выдающийся специалист, который, по слухам, даже лечил самого Сталина, посвятил свою жизнь помощи людям с проблемами зрения, используя как операционные, так и консервативные методы.

Рецепт Филатова прост и доступен:

Ингредиенты:

100 мл сока алоэ

300 г мёда

500 г измельченных грецких орехов

Сок 3 лимонов

Приготовление:

За 8 дней до использования поместите лист алоэ в холодильник. Это позволит накопить в тканях растения биогенные стимуляторы. Измельчите грецкие орехи. Смешайте все ингредиенты: сок алоэ, мед, измельченные орехи и лимонный сок. Храните готовую смесь в холодильнике.

Применение:

Употребляйте по 1 чайной ложке смеси за 30 минут до еды в течение 2 недель.

Повторяйте курс периодически.

Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед применением средства следует проконсультироваться с врачом.

Эффект:

Рецепт Филатова, как утверждается, помогает:

Улучшить зрение

Снять напряжение с глаз

Укрепить иммунитет

Нормализовать работу желудочно-кишечного тракта

Важно:

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Перед применением любого народного средства, даже такого авторитетного, как рецепт Филатова, необходимо проконсультироваться с врачом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru