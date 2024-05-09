Садовод Воронова рассказала, как спасти рассаду от заморозков

11:37, 09 май 2024

Весенние заморозки – настоящее испытание для начинающих садоводов и огородников. Ночные похолодания могут нанести непоправимый вред нежной рассаде, лишив ее возможности превратиться в роскошные цветы или давать богатый урожай. Однако опытные садоводы знают надежные способы защитить молодые ростки от холода. Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, поделилась проверенными методами утепления рассады во время заморозков.

Одним из ключевых приемов является создание временного укрытия для растений. Для этого между саженцами устанавливают дуги высотой до 15 сантиметров и натягивают на них специальный синтетический материал – лутрасил. Этот прочный, но при этом "дышащий" материал не пропустит холод внутрь импровизированного парника. Данный способ одинаково хорошо подходит как для огородной рассады, так и для цветов, высаженных в грунт.

Для растений, выращиваемых в теплицах, таких как томаты, перцы и баклажаны, рекомендуется двойная защита. Их следует укрыть двумя слоями лутрасила плотностью 60 граммов. Если же рассада находится вне парника, то поверх лутрасила необходимо дополнительно накрыть ее обычной пленкой для огурцов. Эти несложные меры помогут сохранить тепло и влагу, создав оптимальный микроклимат для развития молодых растений.

Но что делать, если под рукой нет специальных материалов? Ольга Воронова рекомендует импровизированные средства – старые одеяла и табуретки. Перед укрытием важно тщательно полить рассаду холодной водой. Это создаст своеобразную "туманную завесу", где испаряющаяся влага будет отдавать тепло и защищать нежные ростки от замерзания. Более того, если вода частично замерзнет на листьях, образовавшаяся ледяная корочка также поспособствует сохранению тепла.

Еще один совет от эксперта – использовать в качестве источников тепла пятилитровые емкости с горячей водой, оставленные в парнике на ночь. Впрочем, этот метод подходит только для укрытых теплиц, а не открытого грунта. Воронова предупреждает, что если температура опустится ниже 10 градусов, даже утепленная рассада может погибнуть.

В случае если растения все же пострадали от мороза, их можно попытаться реанимировать с помощью специальных иммуномодуляторов и препаратов. К сожалению, широко распространенные народные средства вроде аспирина в данной ситуации бесполезны. Главное условие – наличие живой части растения, от которой можно начать восстановительный процесс.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru