Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

С какой высоты томаты нуждаются в подвязке? - рекомендации агронома Дениса Терентьева

С какой высоты томаты нуждаются в подвязке? - рекомендации агронома Дениса Терентьева

11:46, 09 май 2024

Многие садоводы осознают необходимость подвязывать высокорослые томаты, огурцы и другие вьющиеся культуры. Однако далеко не все умеют делать это вовремя. Задержка с подвязкой может привести к серьезным проблемам, таким как болезни растений, поломки стеблей и, как следствие, значительному снижению урожайности. Но как избежать этих неприятностей? Агроном Денис Терентьев делится профессиональными советами.

Один из важнейших нюансов – не торопиться с установкой опоры для томатов сразу после пересадки рассады в грунт. Во-первых, конструкция подвязки может просто мешать уходу за растениями на начальных стадиях роста. Во-вторых, молодым томатам необходимо пройти своего рода "тренировку" – некоторое время обходиться без опоры, чтобы стебли окрепли и набрались сил.
- Если сразу предоставить томатам подпорку, они «избалуются» и не будут прикладывать усилий для укрепления стеблей, - поясняет Денис Терентьев. - В результате стебли останутся хлипкими и не смогут выдержать вес обильного урожая. Это неизбежно приведет к снижению количества и размеров плодов.

Сигналом для начала подвязки служит достижение томатами определенных показателей по высоте и толщине стеблей. Для большинства сортов оптимальным является высота 50-70 см при толщине стебля 0,6-1 см. Как правило, этот момент наступает примерно через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт, теплицу или парник. Но все индивидуально и зависит от погодных условий.

При подвязке важно использовать прочные, но в то же время мягкие для стеблей материалы: шпагат, бечевку, ткань. Применять жесткую проволоку допустимо только с изоляцией, иначе неизбежны повреждения растений, которые могут стать входными воротами для болезней и вредителей.

Помидоры вырастут с кулак: при посадке киньте горсть этого чудо-удобрения в лунки—эффект поразит

Читайте также:

Помидоры вырастут с кулак: при посадке киньте горсть этого чудо-удобрения в лунки—эффект поразит
Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
Читайте также

Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году
Это интересно
Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году
Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады
Это интересно
Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады
Секретный метод для рекордного урожая перца: простой трюк за 3 дня до высадки
Это интересно
Секретный метод для рекордного урожая перца: простой трюк за 3 дня до высадки
Невиданный урожай перца гарантирован: Уникальный способ посадки перца, который избавит от необходимости использовать удобрения
Это интересно
Невиданный урожай перца гарантирован: Уникальный способ посадки перца, который избавит от необходимости использовать удобрения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok