С какой высоты томаты нуждаются в подвязке? - рекомендации агронома Дениса Терентьева

11:46, 09 май 2024

Многие садоводы осознают необходимость подвязывать высокорослые томаты, огурцы и другие вьющиеся культуры. Однако далеко не все умеют делать это вовремя. Задержка с подвязкой может привести к серьезным проблемам, таким как болезни растений, поломки стеблей и, как следствие, значительному снижению урожайности. Но как избежать этих неприятностей? Агроном Денис Терентьев делится профессиональными советами.

- Если сразу предоставить томатам подпорку, они «избалуются» и не будут прикладывать усилий для укрепления стеблей, - поясняет Денис Терентьев. - В результате стебли останутся хлипкими и не смогут выдержать вес обильного урожая. Это неизбежно приведет к снижению количества и размеров плодов.

Один из важнейших нюансов – не торопиться с установкой опоры для томатов сразу после пересадки рассады в грунт. Во-первых, конструкция подвязки может просто мешать уходу за растениями на начальных стадиях роста. Во-вторых, молодым томатам необходимо пройти своего рода "тренировку" – некоторое время обходиться без опоры, чтобы стебли окрепли и набрались сил.

Сигналом для начала подвязки служит достижение томатами определенных показателей по высоте и толщине стеблей. Для большинства сортов оптимальным является высота 50-70 см при толщине стебля 0,6-1 см. Как правило, этот момент наступает примерно через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт, теплицу или парник. Но все индивидуально и зависит от погодных условий.

При подвязке важно использовать прочные, но в то же время мягкие для стеблей материалы: шпагат, бечевку, ткань. Применять жесткую проволоку допустимо только с изоляцией, иначе неизбежны повреждения растений, которые могут стать входными воротами для болезней и вредителей.

Автор: Алия Карачурина