Что делать с рассадой в холода: Эксперт рассказал о сроках посадок в мае
11:53, 09 май 2024
В начале мая погода преподнесла садоводам неприятный сюрприз - внезапные заморозки и снегопады обрушились на ряд регионов России. Многие любители огорода оказались в замешательстве: высаживать ли рассаду или ждать потепления? Что делать, чтобы томаты и перцы не перерастали на подоконниках? Эксперт Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин все рассказал.
Теплица - ваш верный союзник
Если вы обладатель капитальной теплицы со стабильной температурой выше нуля, смело высаживайте рассаду томатов и перцев, предварительно укрыв ее пленкой. Прогретая земля обеспечит благоприятные условия для приживания растений даже в пасмурные дни. Куда опаснее для них жара свыше 30 градусов и палящее солнце.
Борьба с вытягиванием и цветением
Тем, чьи теплицы пока недостаточно прогреты, Шумихин рекомендует придержать рассаду дома. Чтобы предотвратить вытягивание, обеспечьте ей много света и ограничьте полив. Оптимальный температурный режим - 20-25°C днем и 15°C ночью. Если рассада зацвела, высадите ее при первой возможности и опылите цветки вручную кисточкой.
Время посадки капусты и лука
Несмотря на морозостойкость, капусту лучше высаживать после окончания заморозков, чтобы она смогла укорениться. Лук-севок, даже если проклюнулся, можно посадить позже. Главное - дождаться потепления.
Опасения беспочвенны
Многих садоводов беспокоит возможное снижение урожая из-за погодных катаклизмов. Однако Шумихин уверен - задержка с посадкой не критична по сравнению с более поздними сроками прошлых лет. Плоды успеют вызреть и порадовать богатым урожаем.
Подкормки и уход в холода
Пока еще прохладно, займитесь рыхлением грядок после дождей для уничтожения сорняков. Подкормите молодые всходы пионов, лилий и другие растения азотными удобрениями. Поливайте утренней теплой водой ростки в теплицах. И не забудьте об обрезке плодовых деревьев.
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