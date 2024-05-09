Что делать с рассадой в холода: Эксперт рассказал о сроках посадок в мае

11:53, 09 май 2024

В начале мая погода преподнесла садоводам неприятный сюрприз - внезапные заморозки и снегопады обрушились на ряд регионов России. Многие любители огорода оказались в замешательстве: высаживать ли рассаду или ждать потепления? Что делать, чтобы томаты и перцы не перерастали на подоконниках? Эксперт Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин все рассказал.

Теплица - ваш верный союзник

Если вы обладатель капитальной теплицы со стабильной температурой выше нуля, смело высаживайте рассаду томатов и перцев, предварительно укрыв ее пленкой. Прогретая земля обеспечит благоприятные условия для приживания растений даже в пасмурные дни. Куда опаснее для них жара свыше 30 градусов и палящее солнце.

Борьба с вытягиванием и цветением

Время посадки капусты и лука

Тем, чьи теплицы пока недостаточно прогреты, Шумихин рекомендует придержать рассаду дома. Чтобы предотвратить вытягивание, обеспечьте ей много света и ограничьте полив. Оптимальный температурный режим - 20-25°C днем и 15°C ночью. Если рассада зацвела, высадите ее при первой возможности и опылите цветки вручную кисточкой.

Несмотря на морозостойкость, капусту лучше высаживать после окончания заморозков, чтобы она смогла укорениться. Лук-севок, даже если проклюнулся, можно посадить позже. Главное - дождаться потепления.

Опасения беспочвенны

Многих садоводов беспокоит возможное снижение урожая из-за погодных катаклизмов. Однако Шумихин уверен - задержка с посадкой не критична по сравнению с более поздними сроками прошлых лет. Плоды успеют вызреть и порадовать богатым урожаем.

Подкормки и уход в холода

Пока еще прохладно, займитесь рыхлением грядок после дождей для уничтожения сорняков. Подкормите молодые всходы пионов, лилий и другие растения азотными удобрениями. Поливайте утренней теплой водой ростки в теплицах. И не забудьте об обрезке плодовых деревьев.

Автор: Алия Карачурина