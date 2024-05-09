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Как сделать так, чтобы ягоды клубники не подгнивали: совет агронома Елены Грбуновой

Как сделать так, чтобы ягоды клубники не подгнивали: совет агронома Елены Грбуновой

12:00, 09 май 2024

Клубника - нежная и деликатная ягода, которую многие садоводы с нетерпением ждут каждый сезон. Однако, печальная реальность заключается в том, что эти ароматные плоды часто подвергаются опасности гниения. Причиной этого неприятного явления обычно становится избыток влаги и присутствие грибковых инфекций в почве. Но не стоит отчаиваться - существуют проверенные методы, которые помогут предотвратить эту напасть и сохранить ваш клубничный урожай свежим и здоровым о которых рассказывает агроном Елена Горбунова.

Один из наиболее эффективных способов защитить клубнику от гниения - это тщательно контролировать уровень влажности. Опытные агрономы рекомендуют внимательно следить за погодными условиями и корректировать частоту полива соответственно. В жаркие и засушливые периоды клубничные грядки нуждаются в поливе один раз в 3-4 дня. Однако, если почва легкая и песчаная, необходимо увеличить частоту до 2-3 раз за тот же период. С другой стороны, при тяжелых глинистых почвах следует сократить полив до одного раза в 5-6 дней.

Во время продолжительных дождливых периодов лучше временно прекратить полив клубники. Более того, рекомендуется накрыть грядки водонепроницаемым укрытием, чтобы защитить ягоды от излишней влаги. Также стоит позаботиться о надлежащем дренаже, вырыв небольшие канавки вокруг грядок для отвода избыточной воды.

Не менее важным фактором является предотвращение прямого контакта ягод с почвой. Дело в том, что патогенные грибки, вызывающие гниль, обитают в верхних слоях почвы, откуда они легко переходят на созревающие плоды. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить безопасное расстояние между ягодами и землей - не менее 1,5-2 сантиметров. Для этого можно использовать твердую мульчу из древесной коры или соломы, но оптимальным решением является установка опор для ягод.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы клубника
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