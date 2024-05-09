Кусты малины полностью покроются ягодами: нужно лишь подкормить культуру этим удобрением —вносить нужно уже сейчас

12:06, 09 май 2024

Малина - одна из самых неприхотливых и щедрых на урожай ягодных культур. Однако даже такому выносливому кустарнику периодически требуется подпитка. Весенние подкормки играют ключевую роль в обеспечении буйного роста и богатого плодоношения малины. Узнайте, какие удобрения стоит использовать и как правильно их вносить, чтобы малиновые кусты радовали огромными, сладкими и долго хранящимися ягодами.

Азотсодержащие удобрения - вот что нужно малине в первую очередь весной. Азот служит катализатором активного роста зеленой массы и развития кустов. Одним из лучших натуральных источников этого важного элемента является раствор куриного помета. Игорь, эксперт канала "Азбука огородника", рекомендует развести 1 кг помета в 10 литрах воды и полить этим составом приствольные круги, используя не более 5 литров на куст.

Альтернативой органике выступает минеральное азотное удобрение мочевина. Для приготовления подкормки растворите 20 граммов мочевины в 10 литрах теплой воды и дождитесь остывания раствора перед внесением под корень. Преимущество мочевины - высокая концентрация азота, недостаток - закисление почвы. Чтобы нейтрализовать это негативное воздействие, совместите подкормку с внесением известкующих материалов: доломитовой муки или молотого известняка из расчета 500 г на квадратный метр.

Описанных весенних азотных подкормок достаточно для стимуляции бурного роста малинника. В ближайшие недели дополнительного внесения питательных веществ не потребуется. Зато эффект от такого питания превзойдет все ожидания! По отзывам дачников, подкормленные малиновые кусты отличаются мощным ростом и впечатляющим урожаем крупных, очень сладких и прекрасно хранящихся ягод. Так что не упустите возможность побаловать свои малинники вкусным и своевременным питанием!

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru