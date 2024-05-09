Садоводы, остерегайтесь: эта распространенная ошибка при посадке помидоров может стоить вам всего урожая

22:28, 09 май 2024

Выращивание томатов — дело хлопотное, но результат того стоит. Чтобы получить богатый урожай, многие дачники используют различные народные средства. Одно из популярных — банановая кожура. Однако опытные садоводы предостерегают: кидать её в лунку при высадке рассады — ошибка!

Виктория Радзевская, опытный огородник, делится своим секретом: «Банановая кожура — отличный источник питательных веществ для томатов, но только в перепревшем виде. Если же добавить её свежей, пользы не будет, а вот вреда — возможно».

— На полное разложение банановой кожуры требуется от трех до пяти месяцев, — говорит Радзевская. — Поэтому добавлять ее в посадочную лунку бессмысленно: томаты просто не смогут извлечь из нее никакой пользы.

Дело в том, что для усвоения растениями питательных веществ из кожуры необходим длительный процесс ее перепревания.

Более того, свежая кожура послужит лишь приманкой для вредителей, готовых атаковать молодые ростки.

Вместо того, чтобы выбрасывать столь ценный органический материал, автор рекомендует более разумное использование.

— Банановую кожуру лучше направить в компостную кучу, — советует опытный садовод. — После того, как она полностью перепреет, ее можно будет безопасно использовать в качестве удобрения для различных культур.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru