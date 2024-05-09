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Помещаю это в лунку — и огурцы растут как мощные лианы: очень большой урожай и весь сезон ничем не болеют

Помещаю это в лунку — и огурцы растут как мощные лианы: очень большой урожай и весь сезон ничем не болеют

22:36, 09 май 2024

Каждый огородник мечтает о щедром урожае огурчиков, хрустящих и аппетитных. Но как вырастить крепкие, здоровые растения, способные порадовать обилием овощей? Ответ прост: помочь им с помощью простых и доступных средств.

Одним из таких «волшебных эликсиров» является обычная луковая шелуха, которую многие бездумно отправляют в мусорное ведро. Не спешите! Этот неприметный компонент таит в себе невероятную силу, способную творить чудеса на вашем огороде.

Применение луковой шелухи в качестве подкормки не только стимулирует рост и развитие огурцов, но и положительно сказывается на вкусовых качествах будущих плодов. Кроме того, эта простая подкормка способствует повышению плодородия почвы, делая ее более благоприятной для культивирования овощных культур. Многие садоводы отмечают впечатляющие результаты в виде значительного увеличения урожайности огурцов после использования этого нехитрого метода.

Применение луковой шелухи в качестве подкормки довольно просто. Перед посадкой огуречной рассады на дно лунки следует положить горсть слегка измельченной шелухи, засыпать ее почвой на 2-3 сантиметра, а затем высадить саженец огурца. Также можно приготовить настой из луковой шелухи, залив горсть сухих шелушек литром кипятка и настояв смесь в течение 6-12 часов. Полученный настой процеживают и вносят под корень по влажной почве, обеспечивая растения питательными веществами.

Бешеное плодоношение гарантировано: сразу после высадки на грядку нужно полить огурцы этим раствором— 5 таблеток на 1 литр воды

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал user-dr2tj8sb8h
Теги: подкормка огурцы
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