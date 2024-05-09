Как вырастить крупную морковь без различных подкормок: в мае нужно сеять семена именно так — совет садовода со стажем

22:43, 09 май 2024

Многие огородники уверены, что для получения богатого урожая отменной моркови достаточно выбрать подходящий сорт и регулярно поливать грядки. Однако опытные дачники знают, что секрет кроется не только в этих факторах. Правильная посадка играет не менее важную роль в формировании крупных, сочных и вкусных корнеплодов.

Садовод со стажем Виктория Радзевская делится своими секретами посева моркови, которые позволят вам без особых усилий вырастить урожай, о котором можно только мечтать.

Оптимальное расстояние – залог простора и богатого урожая

Виктория Радзевская подчеркивает, что для получения крупных и ровных корнеплодов необходимо обеспечить достаточное пространство между растениями. Она рекомендует следующую схему посадки:

Глубина бороздок: 2-3 см.

Расстояние между рядами: 20-25 см.

Расстояние между семенами в ряду: 2 см.

Регулярное прореживание – залог здоровья и качества

Соблюдение этих параметров позволит обеспечить моркови оптимальный доступ к свету, влаге и питательным веществам, что благоприятно скажется на ее росте и развитии.

Не стоит опасаться прореживать всходы моркови, как советует Виктория. Наоборот, это необходимая мера, которая позволит отобрать самые сильные и жизнеспособные растения, а также предотвратить загущение посадок.

Сорта для хранения – залог запасов на зиму

Для посадки в мае Виктория Радзевская рекомендует выбирать среднеспелые или позднеспелые сорта моркови, которые отлично подходят для длительного хранения.

Следуя простым советам опытного садовода, вы сможете вырастить эталонную морковь, которая станет настоящим украшением вашего стола и предметом гордости на даче!

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru