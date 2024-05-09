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Клубника порадует отменным урожаем, несмотря на заморозки: во время цветения подкормите ее этим средством

Клубника порадует отменным урожаем, несмотря на заморозки: во время цветения подкормите ее этим средством

22:52, 09 май 2024

Обычно к концу мая садоводы уже радуются пышному цветению клубничных грядок. Однако в этом году капризная погода решила испытать терпение огородников. Затяжные холода нарушили привычный ритм, заставив растения приостановить рост и вступление в фазу плодоношения. Но не стоит отчаиваться! Опытные садоводы делятся своими проверенными секретами, как вдохнуть новую жизнь в клубничные кусты и добиться обильного урожая ароматных сладких ягод.

Одним из главных помощников в деле возрождения клубники в прохладную погоду является специальная подкормка. Её состав разработан таким образом, чтобы максимально стимулировать цветение и завязывание плодов. В основе – настой из древесной золы, который богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Добавление таких компонентов, как борная и янтарная кислоты, усиливает действие подкормки, пробуждая у клубники скрытые резервы для активного цветения.

Приготовить целебный раствор для клубники проще простого. Достаточно развести стакан древесной золы в литре теплой воды и оставить настаиваться на сутки. Затем добавить 2 грамма борной кислоты и 10 таблеток янтарной кислоты, предварительно растворив их в небольшом количестве воды. Полученную смесь развести до 10 литров теплой водой – и готово! Норма расхода – до половины литра на один клубничный куст.

Следует учесть, что при избытке бора растения могут получить ожоги. Поэтому если в текущем сезоне вы уже вносили борсодержащие удобрения, повторять не рекомендуется. В таком случае достаточно использовать зольный настой с добавлением янтарной кислоты. А по завершении подкормки опытные садоводы советуют обсыпать почву и листья клубники табачной пылью. Это поможет обезопасить ягодные кустики от нашествия долгоносиков, которые могут повредить бутоны и завязи.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка клубника
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