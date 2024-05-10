Соседи позавидуют вашему саду: используйте эту простую подкормку и получите пионы королевской красоты
12:36, 10 май 2024
Пионы по праву считаются царями сада, соперничая с розами в пышности цветения и чарующем аромате. Но, как и всякая королевская особа, пион требует к себе особого внимания. Соблюдение простых правил посадки и ухода позволит вам ежегодно наслаждаться роскошным цветением этих благородных цветов.
Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась секретами эффективных подкормок, которые помогут вашим пионам раскрыть всю свою красоту.
С появлением первых всходов пионы нуждаются в азотном «завтраке». Для его приготовления возьмите 10 л воды и растворите в ней 40 г мочевины. Полученным раствором аккуратно полейте растения.
Спустя две недели после первой подкормки пионам потребуется «обед», стимулирующий их рост и развитие. Для этого в 10 л воды разведите 5 г гумата натрия и полейте этим раствором цветы.
Важно: не забывайте о регулярном поливе, особенно в период бутонизации и цветения.
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Автор: Алия Карачурина
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