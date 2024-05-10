Ежегодно обкладываю лотками из-под яиц смородину с крыжовником: соседи иронизировали, а теперь сами так делают – урожай радует
12:49, 10 май 2024
Бывалые дачники знают, что на садовом участке может найти применение любая, на первый взгляд, ненужная вещица. И даже то, что мы привыкли относить к бытовым отходам, может сослужить добрую службу.
Ярким примером этому служат обычные картонные лотки из-под яиц. Опытный садовод и автор Дзен-канала «Идеальный огород» поделился секретами использования этого бросового материала на благо дачного участка.
Мульча из яичных лотков: спасение от сорняков и помощник в борьбе за влагу
Оказывается, картонные коробки от яиц могут стать отличной мульчей, в том числе для таких капризных ягодных культур, как крыжовник и смородина.
Мульчирование лотками из-под яиц обладает сразу несколькими ценными преимуществами:
- Защита от сорняков: Картонный слой станет непреодолимым препятствием для прорастания сорняков, избавив вас от необходимости утомительной прополки.
- Сохранение влаги: Мульча из яичных лотков препятствует испарению влаги из почвы, что особенно актуально в жаркую и засушливую погоду. Ваши ягодные кустарники будут дольше получать необходимую влагу, а вам не придется так часто бегать с поливной лейкой.
- Рыхлый грунт: В отличие от соломы, которая со временем спрессовывается в корку, картонные лотки не слеживаются. Это обеспечивает хорошую аэрацию почвы, что благоприятно влияет на рост и развитие ягодных культур.
- Разложение без вреда: По мере разложения картонная мульча превращается в органическое удобрение, постепенно обогащая почву питательными веществами.
Использовать яичные лотки в качестве мульчи проще простого:
- Разложите лотки вплотную друг к другу вокруг ягодных кустарников, аккуратно обкладывая ими приствольный круг.
- Закрепите лотки: Чтобы картон не улетел от ветра или не размылся дождями, зафиксируйте его с помощью проволоки или присыпьте землей.
Важно: нет необходимости убирать картонную мульчу на зиму или в конце сезона. Она прекрасно разложится сама собой, постепенно обогащая почву ценными органическими веществами.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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