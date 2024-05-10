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Клещей просто парализует: лесники поделились секретом своей неуязвимости - 100%-ная защита

Клещей просто парализует: лесники поделились секретом своей неуязвимости - 100%-ная защита

12:56, 10 май 2024

Многим из нас, отправляясь в лес, знакомо чувство тревоги за свою безопасность. Мы с опаской ступаем по траве, боясь встречи с коварными клещами. Но как же лесники и охотники, проводящие в диких условиях дни напролет, умудряются обходить стороной этих опасных паразитов?

Секрет их беззаботности прост – циперметрин. Это действенное средство, наносимое на одежду, становится настоящим щитом против членистоногих.

В обычных репеллентах от клещей концентрация циперметрина мала – всего 5%, что недостаточно для полноценной защиты. Однако в средствах для обработки садовых участков его содержание достигает 25%, делая их губительными для паразитов.

Именно эти концентрированные составы и используют опытные лесники и охотники. Обработка одежды перед выходом в лес гарантирует безопасность: при контакте с циперметрином клещи парализуются и погибают.

Почему же циперметрин так эффективен?

Дело в том, что он воздействует на нервную систему насекомых, нарушая работу их двигательных функций. Клещ, соприкоснувшийся с обработанной одеждой, не способен ни укусить, ни зацепиться за человека, обрекая себя на верную гибель.

Важно! Циперметрин – это ядовитое вещество, поэтому при его использовании необходимо соблюдать меры предосторожности. Тщательно обрабатывайте только внешнюю сторону одежды, избегая попадания средства на кожу.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы клещи
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