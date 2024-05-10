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Огурцы обожают эту «кислятину»: рецепт подкормки для богатого урожая

Огурцы обожают эту «кислятину»: рецепт подкормки для богатого урожая

13:05, 10 май 2024

Вкусные и хрустящие огурцы со своего огорода — мечта каждого дачника. А чтобы вырастить их, нужно не только подобрать подходящий сорт и обеспечить правильный уход, но и позаботиться о подкормке. Сегодня мы поделимся с вами простым и доступным рецептом домашнего удобрения, которое поможет вашим огурчикам порадовать вас щедрым урожаем.

Секрет прост — хлебная закваска!

Огурцы, как известно, «любят кисленькое», поэтому полив их настоем хлебных корок станет настоящим эликсиром здоровья для ваших зеленых питомцев.

Готовим «квас» для огурцов:

  • Сушим хлебные корки. Для этого их можно разложить на противне и подсушить в духовке при низкой температуре, или же просто оставить на воздухе в теплом месте.
  • Заполняем ведро. Сухие корки должны заполнить емкость примерно на 2/3.
  • Заливаем водой. Используйте теплую, но не кипящую воду, чтобы заполнить ведро доверху.
  • Закрываем и придавливаем. Накройте ведро крышкой, а сверху поставьте гнет, например, банку с водой.
  • Отправляем на «брожение». Уберите ведро в теплое место, например, в теплицу, на 10 дней.

По истечении времени:

  • Процеживаем настой. Полученный концентрат — основа нашего удобрения.
  • Разбавляем водой. Для полива огурцов разводим концентрат с чистой водой в пропорции 1 к 10.
  • Поливаем под корень. Не лейте раствор вплотную к стеблю, отступите 10-15 см.
  • Добавляем «усилитель». Для максимального эффекта можно добавить в разбавленный раствор кефир или молочную сыворотку (1 литр на 10 литров воды).

Результат:

  • Огурцы будут плодоносить все лето.
  • Растения станут более устойчивы к болезням.
  • Вы получите экологически чистый урожай.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: sadogorodpro
Теги: подкормка огурцы
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