Огурцы обожают эту «кислятину»: рецепт подкормки для богатого урожая

13:05, 10 май 2024

Секрет прост — хлебная закваска!

Вкусные и хрустящие огурцы со своего огорода — мечта каждого дачника. А чтобы вырастить их, нужно не только подобрать подходящий сорт и обеспечить правильный уход, но и позаботиться о подкормке. Сегодня мы поделимся с вами простым и доступным рецептом домашнего удобрения, которое поможет вашим огурчикам порадовать вас щедрым урожаем.

Огурцы, как известно, «любят кисленькое», поэтому полив их настоем хлебных корок станет настоящим эликсиром здоровья для ваших зеленых питомцев.

Готовим «квас» для огурцов:

Сушим хлебные корки. Для этого их можно разложить на противне и подсушить в духовке при низкой температуре, или же просто оставить на воздухе в теплом месте.

Заполняем ведро. Сухие корки должны заполнить емкость примерно на 2/3.

Заливаем водой. Используйте теплую, но не кипящую воду, чтобы заполнить ведро доверху.

Закрываем и придавливаем. Накройте ведро крышкой, а сверху поставьте гнет, например, банку с водой.

Отправляем на «брожение». Уберите ведро в теплое место, например, в теплицу, на 10 дней.

По истечении времени:

Процеживаем настой. Полученный концентрат — основа нашего удобрения.

Разбавляем водой. Для полива огурцов разводим концентрат с чистой водой в пропорции 1 к 10.

Поливаем под корень. Не лейте раствор вплотную к стеблю, отступите 10-15 см.

Добавляем «усилитель». Для максимального эффекта можно добавить в разбавленный раствор кефир или молочную сыворотку (1 литр на 10 литров воды).

Результат:

Огурцы будут плодоносить все лето.

Растения станут более устойчивы к болезням.

Вы получите экологически чистый урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: sadogorodpro