Огурцы обожают эту «кислятину»: рецепт подкормки для богатого урожая
13:05, 10 май 2024
Вкусные и хрустящие огурцы со своего огорода — мечта каждого дачника. А чтобы вырастить их, нужно не только подобрать подходящий сорт и обеспечить правильный уход, но и позаботиться о подкормке. Сегодня мы поделимся с вами простым и доступным рецептом домашнего удобрения, которое поможет вашим огурчикам порадовать вас щедрым урожаем.
Секрет прост — хлебная закваска!
Огурцы, как известно, «любят кисленькое», поэтому полив их настоем хлебных корок станет настоящим эликсиром здоровья для ваших зеленых питомцев.
Готовим «квас» для огурцов:
- Сушим хлебные корки. Для этого их можно разложить на противне и подсушить в духовке при низкой температуре, или же просто оставить на воздухе в теплом месте.
- Заполняем ведро. Сухие корки должны заполнить емкость примерно на 2/3.
- Заливаем водой. Используйте теплую, но не кипящую воду, чтобы заполнить ведро доверху.
- Закрываем и придавливаем. Накройте ведро крышкой, а сверху поставьте гнет, например, банку с водой.
- Отправляем на «брожение». Уберите ведро в теплое место, например, в теплицу, на 10 дней.
По истечении времени:
- Процеживаем настой. Полученный концентрат — основа нашего удобрения.
- Разбавляем водой. Для полива огурцов разводим концентрат с чистой водой в пропорции 1 к 10.
- Поливаем под корень. Не лейте раствор вплотную к стеблю, отступите 10-15 см.
- Добавляем «усилитель». Для максимального эффекта можно добавить в разбавленный раствор кефир или молочную сыворотку (1 литр на 10 литров воды).
Результат:
- Огурцы будут плодоносить все лето.
- Растения станут более устойчивы к болезням.
- Вы получите экологически чистый урожай.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: sadogorodpro
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