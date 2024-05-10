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Не уксус и не сок лимона: добавьте всего один продукт — и борщ будет рубиновым

Не уксус и не сок лимона: добавьте всего один продукт — и борщ будет рубиновым

13:14, 10 май 2024

Ароматный, сытный, со сметаной и пышным хлебом – нет ничего вкуснее традиционного русского борща! Но иногда вместо наваристого алого супа получается бледноватое варево. Не беда! Сегодня мы поделимся секретами, которые помогут сохранить насыщенный цвет борща без добавления уксуса.

Отдельное тушение

Главный враг цвета свеклы – длительная термическая обработка. Чтобы сохранить ее яркость, тушите натертую свеклу отдельно от других овощей. 15 минут на сковороде – и свекла отдаст бульону свой насыщенный цвет, но не успеет потерять его.

Сахар и томатная паста

Некоторые хозяйки для сохранения цвета добавляют к свекле уксус или лимонный сок. Но не всем нравится кислинка в борще!

Есть более вкусный способ: добавьте к свекле во время тушения чайную ложку сахара. А для ещё более насыщенного цвета и неповторимого вкуса – немного томатной пасты.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: рецепты борщ
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