Муравьи возненавидят ваш участок: нужно лишь высадить это пахучее растение на грядках – эффект моментальный

13:26, 10 май 2024

Муравьи на даче – настоящий кошмар любого садовода. Эти проворные насекомые не только портят эстетику участка, но и могут нанести серьезный вред растениям, лишив вас урожая. Борьба с ними химическими средствами не всегда эффективна, да и небезопасна. К счастью, существует более экологичный и действенный метод – использование фенхеля.

Как же это ароматное растение помогает в борьбе с муравьями? Дачники давно заметили, что на участках, где растет фенхель, этих вредителей практически не бывает. Секрет прост: запах фенхеля неприятен муравьям, и они стараются держаться от него подальше.

Фенхель – неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Его можно высаживать на любых грядках, а также в междурядьях плодовых деревьев и кустарников.

Если же возможности посадить фенхель нет, на помощь придет отвар из его семян.

Рецепт приготовления отвара:

200 г сухих зонтиков фенхеля залейте 1 л воды.

Доведите до кипения и дайте настояться несколько часов.

Доведите до кипения и дайте настояться несколько часов. Готовым отваром опрыскайте растения, муравейники и места, где муравьи чаще всего появляются.

Для более быстрого эффекта можно использовать эфирное масло фенхеля. Добавьте 4 капли масла на 1 л воды и тщательно перемешайте. Полученным раствором обработайте растения и места скопления муравьев.

Уже после первой обработки муравьи начнут покидать ваш участок. Повторяйте опрыскивания регулярно, чтобы закрепить результат.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru