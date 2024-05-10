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Муравьи возненавидят ваш участок: нужно лишь высадить это пахучее растение на грядках – эффект моментальный

Муравьи возненавидят ваш участок: нужно лишь высадить это пахучее растение на грядках – эффект моментальный

13:26, 10 май 2024

Муравьи на даче – настоящий кошмар любого садовода. Эти проворные насекомые не только портят эстетику участка, но и могут нанести серьезный вред растениям, лишив вас урожая. Борьба с ними химическими средствами не всегда эффективна, да и небезопасна. К счастью, существует более экологичный и действенный метод – использование фенхеля.

Как же это ароматное растение помогает в борьбе с муравьями? Дачники давно заметили, что на участках, где растет фенхель, этих вредителей практически не бывает. Секрет прост: запах фенхеля неприятен муравьям, и они стараются держаться от него подальше.

Фенхель – неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Его можно высаживать на любых грядках, а также в междурядьях плодовых деревьев и кустарников.

Если же возможности посадить фенхель нет, на помощь придет отвар из его семян.

Рецепт приготовления отвара:

  • 200 г сухих зонтиков фенхеля залейте 1 л воды.
    Доведите до кипения и дайте настояться несколько часов.
  • Готовым отваром опрыскайте растения, муравейники и места, где муравьи чаще всего появляются.

Для более быстрого эффекта можно использовать эфирное масло фенхеля. Добавьте 4 капли масла на 1 л воды и тщательно перемешайте. Полученным раствором обработайте растения и места скопления муравьев.

Уже после первой обработки муравьи начнут покидать ваш участок. Повторяйте опрыскивания регулярно, чтобы закрепить результат.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы муравьи
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