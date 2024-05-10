Спасение от варикоза: этот отвар нормализует кровоток и борется с тромбами

13:41, 10 май 2024

Варикозное расширение вен – это не просто эстетическая проблема. Это заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит, тромбоз глубоких вен и даже язвы. К счастью, существует множество способов профилактики и лечения варикоза, позволяющих сохранить здоровье ног.

Сила природы: компресс из календулы

Доктор медицинских наук Михаил Голубев, в качестве одного из методов борьбы с варикозом, рекомендует использовать компресс из отвара календулы. Это простое, но эффективное средство, которое легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт:

Цветы календулы – 1 часть

Вода – 4 части

Залейте цветки календулы водой, доведите до кипения и оставьте настаиваться в течение 30 минут. Процедите полученный отвар и смочите им марлевую салфетку. Приложите компресс к проблемным участкам на 15-20 минут. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

Комплексный подход к здоровью вен

Питание : откажитесь от мучных изделий, сладостей, соли, копченостей и алкоголя.

: откажитесь от мучных изделий, сладостей, соли, копченостей и алкоголя. Движение : регулярно занимайтесь спортом, ходите пешком, танцуйте или плавайте.

: регулярно занимайтесь спортом, ходите пешком, танцуйте или плавайте. Компрессия : при появлении первых признаков варикоза носите компрессионное белье.

: при появлении первых признаков варикоза носите компрессионное белье. Здоровые привычки : откажитесь от курения, не посещайте бани и сауны.

: откажитесь от курения, не посещайте бани и сауны. Упражнения и народные средства: дома выполняйте упражнения для улучшения кровообращения и используйте рецепты народной медицины для укрепления вен.

Помимо компрессов из календулы, доктор Голубев также дает ряд общих рекомендаций, которые помогут вам сохранить здоровье вен:

Помните: профилактика варикоза – это ключ к здоровью ваших ног.

Следуя этим простым советам, вы сможете:

Укрепить стенки сосудов

Нормализовать кровообращение

Предотвратить образование тромбов

Избежать тяжелого течения болезни и хирургического вмешательства

Не откладывайте заботу о себе!

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru