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Спасение от варикоза: этот отвар нормализует кровоток и борется с тромбами

Спасение от варикоза: этот отвар нормализует кровоток и борется с тромбами

13:41, 10 май 2024

Варикозное расширение вен – это не просто эстетическая проблема. Это заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит, тромбоз глубоких вен и даже язвы. К счастью, существует множество способов профилактики и лечения варикоза, позволяющих сохранить здоровье ног.

Сила природы: компресс из календулы

Доктор медицинских наук Михаил Голубев, в качестве одного из методов борьбы с варикозом, рекомендует использовать компресс из отвара календулы. Это простое, но эффективное средство, которое легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт:

  • Цветы календулы – 1 часть
  • Вода – 4 части

Залейте цветки календулы водой, доведите до кипения и оставьте настаиваться в течение 30 минут. Процедите полученный отвар и смочите им марлевую салфетку. Приложите компресс к проблемным участкам на 15-20 минут. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

Комплексный подход к здоровью вен

Помимо компрессов из календулы, доктор Голубев также дает ряд общих рекомендаций, которые помогут вам сохранить здоровье вен:
  • Питание: откажитесь от мучных изделий, сладостей, соли, копченостей и алкоголя.
  • Движение: регулярно занимайтесь спортом, ходите пешком, танцуйте или плавайте.
  • Компрессия: при появлении первых признаков варикоза носите компрессионное белье.
  • Здоровые привычки: откажитесь от курения, не посещайте бани и сауны.
  • Упражнения и народные средства: дома выполняйте упражнения для улучшения кровообращения и используйте рецепты народной медицины для укрепления вен.

Помните: профилактика варикоза – это ключ к здоровью ваших ног.

Следуя этим простым советам, вы сможете:

  • Укрепить стенки сосудов
  • Нормализовать кровообращение
  • Предотвратить образование тромбов
  • Избежать тяжелого течения болезни и хирургического вмешательства

Не откладывайте заботу о себе!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье варикоз
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