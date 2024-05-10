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Адская смесь от тли: опытные огородники борются с вредителями только так

Адская смесь от тли: опытные огородники борются с вредителями только так

13:55, 10 май 2024

Сезон дачных работ в самом разгаре, а значит, пришло время столкнуться с одним из самых досадных вредителей – тлей. Эти крошечные насекомые способны за считанные дни погубить целые посадки, оставив садовода ни с чем.

Но не стоит отчаиваться! Опытные дачники давно знают секрет борьбы с тлей, который буквально выметает ее с участка, как ветром.

Агроном Ксения Давыдова раскрывает секрет адской смеси, которая поможет защитить ваши растения.

Секретное оружие против тли:

  • Измельчите или натрите на терке 50 граммов хозяйственного мыла.
  • Размешайте мыло в 5 литрах воды.
  • Добавьте 2 столовые ложки березового дегтя.

Применение:

  • Тщательно обработайте пораженные растения полученным раствором.
  • Не забудьте опрыскать листья снизу – именно там любит прятаться тля.

Почему это работает?

Тля, как и многие другие вредители, не любит резких запахов. Березовый дегть обладает сильным отталкивающим эффектом, который заставляет тлю покинуть ваши растения.

Важно:

Тля не появляется из муравьев. Заражение происходит, когда летающая самка тли приносит на участок "войско", способное размножаться бесполым путем.

Самки тли обычно выбирают для размножения места без резких запахов. Поэтому запах дегтя является для них естественным репеллентом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы тля
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