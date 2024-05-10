Достаточно 30 г на литр воды, и старая герань оживет: лучшая подкормка — срочно полейте ее в мае
14:04, 10 май 2024
Герань, красующаяся на подоконниках многих домов, не только радует глаз пышным цветением, но и приносит пользу. Эти неприхотливые цветы, наполняя воздух ароматом эфирных масел, борются с микробами, особенно в период активного цветения.
Но со временем герань теряет свою декоративность: цветение становится скудным, а некоторые экземпляры и вовсе перестают цвести, зарастая пышной зеленью. Как же вернуть герани былую красоту?
Секретом пышного цветения герани поделились эксперты канала «Герань. Пеларгония». Они предлагают использовать простой, но эффективный метод: дрожжевую подкормку.
Рецепт чудо-эликсира:
- В литре воды растворить 30 граммов натуральных дрожжей.
- Добавить 50 граммов сахара.
- Оставить раствор бродить.
- Готовую подкормку развести водой в пропорции 1:20 (50 мл подкормки на 1 литр воды).
- Полить герани под корень.
Результат не заставит себя ждать! Ваши «спящие» кусты преобразятся и порадуют вас обилием цветов.
Почему это работает?
Дрожжи, богатые витаминами группы B и микроэлементами, стимулируют рост и цветение растений. Сахар же служит питательной средой для дрожжевых грибков, активизируя процессы брожения. В результате образуются вещества, благотворно влияющие на развитие герани.
Помимо дрожжевой подкормки, для стимуляции цветения герани важно:
- Обеспечить ей достаточное освещение.
- Поддерживать оптимальный режим полива.
- Регулярно подкармливать комплексными удобрениями.
- Периодически обрезать кусты, стимулируя рост новых побегов.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете круглый год любоваться пышным цветением вашей герани, наслаждаясь ее красотой и ароматом.
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