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Достаточно 30 г на литр воды, и старая герань оживет: лучшая подкормка — срочно полейте ее в мае

Достаточно 30 г на литр воды, и старая герань оживет: лучшая подкормка — срочно полейте ее в мае

14:04, 10 май 2024

Герань, красующаяся на подоконниках многих домов, не только радует глаз пышным цветением, но и приносит пользу. Эти неприхотливые цветы, наполняя воздух ароматом эфирных масел, борются с микробами, особенно в период активного цветения.

Но со временем герань теряет свою декоративность: цветение становится скудным, а некоторые экземпляры и вовсе перестают цвести, зарастая пышной зеленью. Как же вернуть герани былую красоту?

Секретом пышного цветения герани поделились эксперты канала «Герань. Пеларгония». Они предлагают использовать простой, но эффективный метод: дрожжевую подкормку.

Рецепт чудо-эликсира:

  • В литре воды растворить 30 граммов натуральных дрожжей.
  • Добавить 50 граммов сахара.
  • Оставить раствор бродить.
  • Готовую подкормку развести водой в пропорции 1:20 (50 мл подкормки на 1 литр воды).
  • Полить герани под корень.

Результат не заставит себя ждать! Ваши «спящие» кусты преобразятся и порадуют вас обилием цветов.

Почему это работает?

Дрожжи, богатые витаминами группы B и микроэлементами, стимулируют рост и цветение растений. Сахар же служит питательной средой для дрожжевых грибков, активизируя процессы брожения. В результате образуются вещества, благотворно влияющие на развитие герани.

Помимо дрожжевой подкормки, для стимуляции цветения герани важно:

  1. Обеспечить ей достаточное освещение.
  2. Поддерживать оптимальный режим полива.
  3. Регулярно подкармливать комплексными удобрениями.
  4. Периодически обрезать кусты, стимулируя рост новых побегов.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете круглый год любоваться пышным цветением вашей герани, наслаждаясь ее красотой и ароматом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка герань цветы
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