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От тли, паутинного клеща и прочих вредителей не останется и следа: в мае опрыскиваю смородину этим дармовым эликсиром

От тли, паутинного клеща и прочих вредителей не останется и следа: в мае опрыскиваю смородину этим дармовым эликсиром

23:47, 10 май 2024

Весной, когда природа оживает после зимней спячки, дачники спешат привести в порядок свои приусадебные участки. Одна из насущных задач в этот период - защитить любимые смородиновые кусты от прожорливых насекомых-вредителей. Существуют эффективные, но при этом доступные и безопасные для растений методы борьбы с ними.

Ранней весной многие садоводы стараются провести профилактическую обработку смородиновых кустов от различных паразитов. Однако если по каким-то причинам это не удалось сделать вовремя, не стоит отчаиваться. Даже в мае еще можно предпринять действенные меры для спасения урожая.

В это время уже не рекомендуется использовать горячую воду, поскольку она может повредить нежные молодые почки на кустах. Вместо кипятка садоводы могут приготовить простое, но весьма эффективное средство из подручных ингредиентов.

Для начала необходимо натереть на терке кусочек обычного хозяйственного мыла темного цвета и залить его литром крутого кипятка. Когда мыльная основа размягчится и набухнет, к ней следует добавить 200 граммов растительного масла. Тщательно взбейте смесь до состояния однородной эмульсии, а затем разведите ее в 10 литрах воды.

Получившимся раствором следует густо опрыскать смородиновые кусты, стараясь покрыть весь кустарник. На поверхности веток и листьев образуется тонкая масляная пленка, лишающая насекомых-вредителей доступа к кислороду, что в итоге приводит к их гибели.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: смородина советы
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