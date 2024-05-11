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Вред для сосудов и сердца: этот популярный овощ опасен для здоровья – кардиологи рекомендуют есть его не чаще 1−2 раз в месяц

Вред для сосудов и сердца: этот популярный овощ опасен для здоровья – кардиологи рекомендуют есть его не чаще 1−2 раз в месяц

00:04, 11 май 2024

Овощи прочно закрепили статус незаменимых спутников здорового питания. Но, как и в любой бочке меда, в их рядах скрывается ложка дегтя. Некоторые из них, маскируясь под безобидные дары природы, таят в себе коварную угрозу — избыток простых углеводов и сахара.

Одним из таких «сладких» маскировщиков является картофель, о коварстве которого поведала врач-кардиолог Анна Кореневич.

Скрытый сахар: коварная начинка любимого клубня

Кто бы мог подумать, что в безобидном клубне картофеля скрывается целая столовая ложка сахара? А ведь это почти половина от суточной нормы! Ужин, щедро сдобренный картофелем, легко может обернуться перебором сладкого, который, подобно троянскому коню, проникает в наш организм.

Сахарный удар по сердцу: тихая угроза

Чрезмерное потребление сахара из коварного овоща бьет прицельно по сердечно-сосудистой системе. Избыток сладкого вещества приводит к ожирению, не щадя даже такой важный орган, как сердце. Жировая прослойка, окутывающая его, подобно удушающему кокону, нарушает работу миокарда, провоцируя отеки сосудов.

Игнорирование этой угрозы чревато печальными последствиями: под коварным ударом сахарного удара сердце может не выдержать даже банальной физической нагрузки.

Спасти сердце: простые правила

Чтобы обезопасить себя от коварного влияния «сладкого картофеля», Анна Кореневич рекомендует ограничить его потребление до 1-2 раз в месяц. А чтобы окончательно обезвредить скрытый сахар, перед приготовлением клубни необходимо вымочить в холодной воде на несколько часов.

Помните: данная статья носит информационный характер. Не игнорируйте консультацию с врачом!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье картофель
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