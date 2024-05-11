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Как вернуть пожелтевшему пластику прежнюю белизну: смочите ватный диск этой жидкостью – идеально для ванной, холодильника и стиралки

Как вернуть пожелтевшему пластику прежнюю белизну: смочите ватный диск этой жидкостью – идеально для ванной, холодильника и стиралки

00:25, 11 май 2024

Пластик – незаменимый материал в современном мире. Из него делают посуду, бытовую технику, игрушки, мебель и многое другое. Но со временем белый пластик теряет свою привлекательность, желтея под воздействием различных факторов.

Не спешите отправлять пожелтевшие вещи на свалку. Сегодня мы поделимся простым и доступным способом вернуть им первозданную белизну.

Желтизна – враг белизны

Появление некрасивого желтого налета на белом пластике – распространенная проблема. Причин этому несколько:
  • Окисление: под воздействием кислорода в воздухе белый пластик со временем желтеет.
  • Выгорание: ультрафиолетовые лучи солнца также негативно влияют на цвет пластика, делая его тусклым и желтым.
  • Перепады температуры: резкие колебания температуры могут привести к появлению микротрещин на поверхности пластика, в которые затем попадают загрязнения, делая его желтым.
  • Вредные вещества: никотиновый дым, жирный налет от приготовления пищи – все это со временем впитывается в пластик, делая его желтым.
  • Неправильный уход: использование агрессивных моющих средств, а также механические повреждения также могут привести к появлению желтизны.

Секретное оружие

К счастью, вернуть белизну пожелтевшему пластику не так сложно, как кажется. Вам понадобится всего лишь одно средство, которое, скорее всего, уже есть у вас дома: жидкость для снятия лака.

Инструкция

  1. Нанесите немного жидкости для снятия лака на ватный диск.
  2. Аккуратно протрите пожелтевшую поверхность пластика.
  3. Повторяйте процедуру, пока пластик не станет белоснежным.
  4. Тщательно промойте обработанную поверхность водой.

Совет

Для более стойкого эффекта можно добавить в жидкость для снятия лака немного зубной пасты.

Важно

  • Перед использованием этого метода на всей поверхности, обязательно протестируйте его на незаметном участке.
  • Не используйте этот метод для очистки прозрачного пластика, так как он может стать мутным.

Теперь вы знаете, как вернуть белизну своим пожелтевшим пластиковым вещам!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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