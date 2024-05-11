«Неужели сеять заново?»: что делать с морковью, свеклой и луком, если посеяли их до заморозков – ответ агронома

00:36, 11 май 2024

Майские заморозки, внезапно вторгшиеся в расцвет весны, стали настоящим бедствием для дачников, посеявших основные овощные культуры. Морковь, свекла и лук, уже пустившие ростки, оказались под угрозой гибели.

Но стоит ли сразу же паниковать и готовиться к повторному посеву? Специалист Тимирязевской академии, агроном Ксения Давыдова, дала практичные советы, как спасти урожай.

По словам эксперта, шансы на выживание всходов во многом зависят от качества посадочного материала. Для моркови, к счастью, существует множество морозостойких сортов, способных выдержать кратковременные заморозки.

А вот свеклу, особенно юные ростки, рекомендуется укрыть пленкой или спанбондом. Это создаст защитный микроклимат, который поможет сохранить нежные всходы.

Что же касается лука, то тут ситуация более печальная. Севок, к сожалению, не обладает такой же стойкостью к низким температурам, как морковь. Поэтому его, скорее всего, придется сеять заново.

Конечно, вероятность того, что часть лука все же даст стрелки, существует. Но рассчитывать на полноценный урожай луковиц после заморозков не стоит.

Давыдова также отметила, что в случае повторного посева важно выбрать более позднеспелые сорта овощей. Это позволит им успеть созреть до наступления холодов.

Помните, даже в такой сложной ситуации не стоит отчаиваться. С помощью грамотного подхода и своевременных мер защиты можно минимизировать потери и все же собрать богатый урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru