Не стоит выбрасывать старый кефир: по этому рецепту из него получаются пышные оладьи – даже дрожжей не нужно

00:42, 11 май 2024

Кто не любит пышные, румяные оладьи, политые мёдом или вареньем? Это блюдо, знакомое с детства, всегда поднимает настроение и дарит ощущение уюта.

Но как приготовить оладьи, которые будут не просто вкусными, но и по-настоящему пышными, без использования дрожжей? Ответ прост: нужно знать несколько секретов!

Для начала, важно использовать ингредиенты комнатной температуры. Это обеспечит равномерное смешивание и однородную консистенцию теста. Вам понадобится:

1 стакан кефира

170 г муки

2 куриных яйца

Ванилин на кончике ножа

1/3 чайной ложки соды

Соль на кончике ножа

30 г сахара

Подсолнечное масло для жарки

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до образования пышной пены. Затем постепенно влейте кефир, продолжая взбивать.

Просейте муку и частями добавляйте ее в яично-кефирную смесь, постоянно помешивая венчиком или ложкой. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

В самом конце добавьте соду и аккуратно перемешайте. Не взбивайте тесто после этого, иначе оладьи получатся не такими пышными.

Дайте тесту «отдохнуть» 15 минут. За это время клейковина в муке разбухнет, и оладьи будут лучше держать форму.

Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, вареньем, мёдом или джемом.

Пышные, вкусные оладьи без дрожжей готовы! Приятного аппетита!

Автор: Алия Карачурина