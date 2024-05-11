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Не стоит выбрасывать старый кефир: по этому рецепту из него получаются пышные оладьи – даже дрожжей не нужно

Не стоит выбрасывать старый кефир: по этому рецепту из него получаются пышные оладьи – даже дрожжей не нужно

00:42, 11 май 2024

Кто не любит пышные, румяные оладьи, политые мёдом или вареньем? Это блюдо, знакомое с детства, всегда поднимает настроение и дарит ощущение уюта.

Но как приготовить оладьи, которые будут не просто вкусными, но и по-настоящему пышными, без использования дрожжей? Ответ прост: нужно знать несколько секретов!

Для начала, важно использовать ингредиенты комнатной температуры. Это обеспечит равномерное смешивание и однородную консистенцию теста. Вам понадобится:

  • 1 стакан кефира
  • 170 г муки
  • 2 куриных яйца
  • Ванилин на кончике ножа
  • 1/3 чайной ложки соды
  • Соль на кончике ножа
  • 30 г сахара
  • Подсолнечное масло для жарки

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до образования пышной пены. Затем постепенно влейте кефир, продолжая взбивать.

Просейте муку и частями добавляйте ее в яично-кефирную смесь, постоянно помешивая венчиком или ложкой. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

В самом конце добавьте соду и аккуратно перемешайте. Не взбивайте тесто после этого, иначе оладьи получатся не такими пышными.

Дайте тесту «отдохнуть» 15 минут. За это время клейковина в муке разбухнет, и оладьи будут лучше держать форму.

Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, вареньем, мёдом или джемом.

Пышные, вкусные оладьи без дрожжей готовы! Приятного аппетита!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты оладьи
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