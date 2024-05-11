Не стоит выбрасывать старый кефир: по этому рецепту из него получаются пышные оладьи – даже дрожжей не нужно
00:42, 11 май 2024
Кто не любит пышные, румяные оладьи, политые мёдом или вареньем? Это блюдо, знакомое с детства, всегда поднимает настроение и дарит ощущение уюта.
Но как приготовить оладьи, которые будут не просто вкусными, но и по-настоящему пышными, без использования дрожжей? Ответ прост: нужно знать несколько секретов!
Для начала, важно использовать ингредиенты комнатной температуры. Это обеспечит равномерное смешивание и однородную консистенцию теста. Вам понадобится:
- 1 стакан кефира
- 170 г муки
- 2 куриных яйца
- Ванилин на кончике ножа
- 1/3 чайной ложки соды
- Соль на кончике ножа
- 30 г сахара
- Подсолнечное масло для жарки
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до образования пышной пены. Затем постепенно влейте кефир, продолжая взбивать.
Просейте муку и частями добавляйте ее в яично-кефирную смесь, постоянно помешивая венчиком или ложкой. Нужно добиться консистенции густой сметаны.
В самом конце добавьте соду и аккуратно перемешайте. Не взбивайте тесто после этого, иначе оладьи получатся не такими пышными.
Дайте тесту «отдохнуть» 15 минут. За это время клейковина в муке разбухнет, и оладьи будут лучше держать форму.
Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, вареньем, мёдом или джемом.
Пышные, вкусные оладьи без дрожжей готовы! Приятного аппетита!
Читайте также:Про шарлотку и не вспомните: Готовим яблочные оладьи — восхитительное кушанье за считаные минуты